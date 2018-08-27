Экономист: в спорах России и Украины в ВТО "есть ключевой момент"

Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с РФ о железнодорожном оборудовании, следует из заявления на сайте ВТО.
"Украина 27 августа подала апелляцию против отчета панели арбитров, касающегося начатого Украиной дела "Россия – меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей (DS499)", – говорится в сообщении. Рассмотрение апелляции в среднем занимает до трех месяцев.
Выводы арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года. Комментируя их, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявлял, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. По его словам, третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны и признала отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны России.
Министерство экономического развития и торговли Украины 30 июля заявляло, что власти страны будут обжаловать это решение ВТО.
В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев, комментируя ситуацию, выделил очень важный, по его мнению, момент.
"Здесь есть ключевой момент: изначально спор в ВТО Украина проиграла, причем не только по железнодорожным вагонам. Буквально на днях состоялось аналогичное решение по минеральным удобрениям. И это, на мой взгляд, очень важный знак и очень важный сигнал, тем более в условиях противостояния между Западом и Россией, санкций и так далее – что ВТО выносит решение в пользу России. Это говорит о том, что наши представители в ВТО могут отстаивать интересы страны в этой достаточно непростой организации. Ведь известно, что такие дискуссии и споры между странами в рамках ВТО иногда длятся годами. Именно это, на мой взгляд, и есть важный момент, свидетельствующий о том, что Россия и дальше будет активно использовать эту организацию для защиты своих торговых интересов и улучшения своего имиджа", – сказал Игорь Ковалев.