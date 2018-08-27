Экономист: в спорах России и Украины в ВТО "есть ключевой момент"

Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией о железнодорожном оборудовании. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев напомнил, что Всемирная торговая организация уже не в первый раз за последнее время выносит решение в пользу РФ.

Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с РФ о железнодорожном оборудовании, следует из заявления на сайте ВТО.

"Украина 27 августа подала апелляцию против отчета панели арбитров, касающегося начатого Украиной дела "Россия – меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей (DS499)", – говорится в сообщении. Рассмотрение апелляции в среднем занимает до трех месяцев.

Иск Украины к РФ был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

Выводы арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года. Комментируя их, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявлял, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. По его словам, третейская группа полностью согласилась с позицией российской стороны и признала отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны России.

Министерство экономического развития и торговли Украины 30 июля заявляло, что власти страны будут обжаловать это решение ВТО.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев, комментируя ситуацию, выделил очень важный, по его мнению, момент.

"Здесь есть ключевой момент: изначально спор в ВТО Украина проиграла, причем не только по железнодорожным вагонам. Буквально на днях состоялось аналогичное решение по минеральным удобрениям. И это, на мой взгляд, очень важный знак и очень важный сигнал, тем более в условиях противостояния между Западом и Россией, санкций и так далее – что ВТО выносит решение в пользу России. Это говорит о том, что наши представители в ВТО могут отстаивать интересы страны в этой достаточно непростой организации. Ведь известно, что такие дискуссии и споры между странами в рамках ВТО иногда длятся годами. Именно это, на мой взгляд, и есть важный момент, свидетельствующий о том, что Россия и дальше будет активно использовать эту организацию для защиты своих торговых интересов и улучшения своего имиджа", – сказал Игорь Ковалев.