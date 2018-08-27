Эксперт назвал цель вброса об "авиаударе РФ" в Афганистане

В Минобороны России опровергли сообщения о нанесении авиаудара российским самолетом на севере Афганистана. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

В Минобороны России опровергли сообщения о воздушном ударе, якобы нанесенном российским самолетом на севере Афганистана.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан"* в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что никаких боевых задач российские самолеты в районе госграницы Афганистана и Таджикистана не выполняли.

Ранее информагентство Reuters сообщило, что военный самолет либо Таджикистана, либо России якобы нанес авиаудары после столкновений, произошедших накануне между предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками.

Свою причастность к инциденту власти Таджикистана также опровергли. Источник РИА Новости в Госкомитете национальной безопасности подчеркнул, что вооруженные силы страны не имеют права наносить авиаудары по территории другого государства без созыва штаба ОДКБ и предварительных консультаций с партнерами по организации.

Также в Таджикистане опровергли информацию о гибели двух пограничников. По данным Управления пограничной службы Госкомитета нацбезопасности, в результате обстрела со стороны группы вооруженных нарушителей, прорвавшихся вглубь территории Таджикистана, погибли два лесника, еще один ранен.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связано появление в СМИ информации об авиаударе.

"Ситуация довольно простая: в сентябре в Москве предстоят переговоры по Афганистану с участием представителей движения "Талибан"*. И США, в частности, уже заявили о том, что не поддерживают эти переговоры и не будут в них участвовать. Под давлением Вашингтона от участия сейчас отказался и официальный Кабул, в связи с чем уже последовала отставка советника президента по национальной безопасности, который лоббировал политическое решение проблемы (на прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани принял отставку своего советника по безопасности Мохаммада Ханифа Атмарда, и назначил на его место бывшего посла Афганистана в США Хамдуллу Мохиба, – ред.). Так что, по моему мнению, этот вброс (о якобы ударе, нанесенном российским самолетом – ред.) направлен именно на дискредитацию переговорного процесса и его срыв", – сказал Никита Мендкович.

*Террористическая организация, запрещенная в России