"Улыбаться и кланяться". Политолог об опасениях Эстонии по поводу ЕС и НАТО

В Эстонии заподозрили, что Россия пытается разрушить единство ЕС и НАТО. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал эти подозрения, отметив, что единство разрушается само по себе, без какого-либо влияния России.

Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.

"Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если это удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии", – сказал Марран в интервью газете Postimees.

По его утверждению, Россия якобы "использует европейских политиков в качестве агентов влияния". Марран напомнил, что об этом говорилось "в двух последних публичных отчетах" спецслужбы.

Департамент внешней разведки Эстонии ежегодно публикует доклад "Эстония в международной среде безопасности", значительная часть которого посвящена России.

Ранее Марран заявил, что среди общественных деятелей республики – журналистов, дипломатов, бизнесменов и политиков – обнаружены люди, относительно которых есть подозрение, что они являются "агентами влияния" России. Маран также заявлял, что существует вероятность нападения России на НАТО, хотя эта вероятность низкая. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Маррана.

"Эти люди вообще, видимо, подозрительные. Но то, что России интересна сильная Европа, – это безусловно. То, что Россию не устраивает агрессивная политика НАТО, – это тоже очевидно. Но в формате нынешнего ЕС сильная Европа невозможна, потому что это абсолютно американский проект, он управляется из Вашингтона, а европейские чиновники при этом пытаются распоряжаться жизнями всех европейских стран. Поэтому мы сегодня видим, как разваливается Европа, как трещит по швам НАТО из-за того, что у альянса нет реальной угрозы. Но им нужно найти "виновного" во всем этом, поскольку это позволит скрепить их интересы. Они покажут: вот враг, а значит существование НАТО оправдано, а Европе надо объединиться против этого врага. И поскольку своего военного ресурса у Европы нет, то надо платить НАТО, улыбаться и кланяться. Вот и все. Эстония просто выражает это мнение США", – сказал Леонид Крутаков.