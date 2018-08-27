Эксперт: ФРГ предлагает целый ряд ходов по выводу Европы из-под диктата США

Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.
"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", – сказал министр.
Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Штатам. За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.
В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал позицию Германии.
"Германия в последнее время говорит о целом ряде экономических ходов, которые выводят Европу из-под диктата США. Мало того, что Германия достаточно жестко отреагировала на введение санкций против Ирана, и ЕС принял блокирующий пакет, из Германии уже звучат голоса о том, что необходимо создавать в Европе альтернативу американской SWIFT, Всемирному банку и МВФ, то есть уходить от диктата доллара, диктата США в мировых финансах. В этом отношении логично и последовательно выглядит позиция Германии по защите европейских компаний от американских санкций в рамках торговли и взаимодействия с РФ. Санкции, по мнению Вашингтона, должны быть обязательны для исполнения всеми государствами. А Европа с такой позицией не согласна. И это последовательные действия Европы, как и ход в отношении России, его нужно было ожидать. То, что Германия сейчас призывает бороться с американскими санкциями против РФ на европейском континенте – это абсолютно логичная деятельность", – сказал Дмитрий Солонников.
Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.
Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.