Эксперт: ФРГ предлагает целый ряд ходов по выводу Европы из-под диктата США

Германия призвала отреагировать на американские санкции против России. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал позицию Берлина логичной и последовательной.

Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", – сказал министр.

Он отметил, что благодаря быстрой реакции Европы на новые американские санкции против Ирана удалось избежать более серьезной эскалации. По словам Мааса, "это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями".

Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Штатам. За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал позицию Германии.

"Германия в последнее время говорит о целом ряде экономических ходов, которые выводят Европу из-под диктата США. Мало того, что Германия достаточно жестко отреагировала на введение санкций против Ирана, и ЕС принял блокирующий пакет, из Германии уже звучат голоса о том, что необходимо создавать в Европе альтернативу американской SWIFT, Всемирному банку и МВФ, то есть уходить от диктата доллара, диктата США в мировых финансах. В этом отношении логично и последовательно выглядит позиция Германии по защите европейских компаний от американских санкций в рамках торговли и взаимодействия с РФ. Санкции, по мнению Вашингтона, должны быть обязательны для исполнения всеми государствами. А Европа с такой позицией не согласна. И это последовательные действия Европы, как и ход в отношении России, его нужно было ожидать. То, что Германия сейчас призывает бороться с американскими санкциями против РФ на европейском континенте – это абсолютно логичная деятельность", – сказал Дмитрий Солонников.

Сегодня, 27 августа, вступили в силу новые санкции Вашингтона против России. Основанием для введения ограничений стали обвинения в адрес Москвы в якобы применении химического оружия в Солсбери.

Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.