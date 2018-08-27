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Эксперт: ФРГ предлагает целый ряд ходов по выводу Европы из-под диктата США

(обновлено: 13:16 27.08.2018)
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© AP Photo / Michael ProbstФлаг США перед Генеральным консульством США во ФранкфуртеФлаг США перед Генеральным консульством США во Франкфурте
© AP Photo / Michael Probst
Германия призвала отреагировать на американские санкции против России. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал позицию Берлина логичной и последовательной.

Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", – сказал министр.

Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. 23 мая 2018
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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Он отметил, что благодаря быстрой реакции Европы на новые американские санкции против Ирана удалось избежать более серьезной эскалации. По словам Мааса, "это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями".

Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Штатам. За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал позицию Германии.              

"Германия в последнее время говорит о целом ряде экономических ходов, которые выводят Европу из-под диктата США. Мало того, что Германия достаточно жестко отреагировала на введение санкций против Ирана, и ЕС принял блокирующий пакет, из Германии уже звучат голоса о том, что необходимо создавать в Европе альтернативу американской SWIFT, Всемирному банку и МВФ, то есть уходить от диктата доллара, диктата США в мировых финансах. В этом отношении логично и последовательно выглядит позиция Германии по защите европейских компаний от американских санкций в рамках торговли и взаимодействия с РФ. Санкции, по мнению Вашингтона, должны быть обязательны для исполнения всеми государствами. А Европа с такой позицией не согласна. И это последовательные действия Европы, как и ход в отношении России, его нужно было ожидать. То, что Германия сейчас призывает бороться с американскими санкциями против РФ на европейском континенте – это абсолютно логичная деятельность", – сказал Дмитрий Солонников.               

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Антироссийский корабль из США в Германии дал течь
Сегодня, 27 августа, вступили в силу новые санкции Вашингтона против России. Основанием для введения ограничений стали обвинения в адрес Москвы в якобы применении химического оружия в Солсбери.

Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

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