Эксперт об обвинении РФ в подготовке бунтов на Украине: все с ног на голову

На Украине обвинили Россию в провоцировании народных бунтов в стране. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik назвал эти заявления очередным мифом украинской пропаганды.

Россия провоцирует бунты в приморских районах страны, заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире украинского телеканала "Еспресо".

Гайдук считает, что Россия, якобы создавая своими действиями в Азовском море экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, пытается спровоцировать народные бунты.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", – сказал вице-адмирал.

Ситуацию, по его мнению, ухудшает тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, где идут боевые действия.

"Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее. Я думаю, эти вопросы просчитываются, и на это делает ставку Россия", – добавил Гайдук.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления, мягко говоря, оторваны от реальности.

"Это заявление бывшего главного флотоводца Украины переворачивает все с ног на голову. Если мы вспомним историю противостояния России и Украины в акватории Азовского моря, то первоисточником конфликта стала Украина: все началось с захвата украинскими пограничниками нашего рыболовецкого сейнера "Норд". Украина начала этот конфликт, поэтому обвинять Россию в том, что она якобы провоцирует социальные бунты, пытается "закупорить" для Украины Азовское море и т.д. – это, мягко говоря, не соответствует действительности", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, Киев сам толкает население к "бунтам".

"Этот социальный коллапс, о котором предупреждает украинский флотоводец, начался еще в 2014 году и именно с действий самой Украины. Потому что уже тогда люди, которые работали на предприятиях Мариуполя, начали массово покидать родной город и устраиваться на работу, в том числе, в России. Поэтому социальные бунты, которые якобы провоцирует Россия в Азовском регионе, в частности в Мариуполе – это очередной миф украинской пропаганды. Украина сама провоцирует людей на отъезд, сама провоцирует демографический кризис на своей территории. Так что можно только посоветовать украинскому руководству более ответственно относиться к своим шагам, думать о последствиях, которые они будут иметь для самих граждан Украины, в том числе в регионе Азовского моря. Ведь любое действие рождает противодействие", – заключил эксперт.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота ВМФ РФ заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.