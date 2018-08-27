РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт об обвинении РФ в подготовке бунтов на Украине: все с ног на голову

(обновлено: 13:01 27.08.2018)
04430
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСитуация в МариуполеСитуация в Мариуполе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На Украине обвинили Россию в провоцировании народных бунтов в стране. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik назвал эти заявления очередным мифом украинской пропаганды.

Россия провоцирует бунты в приморских районах страны, заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире украинского телеканала "Еспресо"

Гайдук считает, что Россия, якобы создавая своими действиями в Азовском море экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, пытается спровоцировать народные бунты.

Моряк во время учений Каспийской флотилии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Политолог оценил слова генерала Украины "о стремлении РФ дойти до Днепра"
"Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", – сказал вице-адмирал.

Ситуацию, по его мнению, ухудшает тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, где идут боевые действия.

"Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее. Я думаю, эти вопросы просчитываются, и на это делает ставку Россия", – добавил Гайдук.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления, мягко говоря,  оторваны от реальности.

"Это заявление бывшего главного флотоводца Украины переворачивает все с ног на голову. Если мы вспомним историю противостояния России и Украины в акватории Азовского моря, то первоисточником конфликта стала Украина: все началось с захвата украинскими пограничниками нашего рыболовецкого сейнера "Норд". Украина начала этот конфликт, поэтому обвинять Россию в том, что она якобы провоцирует социальные бунты, пытается "закупорить" для Украины Азовское море и т.д. – это, мягко говоря, не соответствует действительности", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, Киев сам толкает население к "бунтам".

"Этот социальный коллапс, о котором предупреждает украинский флотоводец, начался еще в 2014 году и именно с действий самой Украины. Потому что уже тогда люди, которые работали на предприятиях Мариуполя, начали массово покидать родной город и устраиваться на работу, в том числе, в России. Поэтому социальные бунты, которые якобы провоцирует Россия в Азовском регионе, в частности в Мариуполе – это очередной миф украинской пропаганды. Украина сама провоцирует людей на отъезд, сама провоцирует демографический кризис на своей территории. Так что можно только посоветовать украинскому руководству более ответственно относиться к своим шагам, думать о последствиях, которые они будут иметь для самих граждан Украины, в том числе в регионе Азовского моря. Ведь любое действие рождает противодействие", – заключил эксперт.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

Сотрудники береговой охраны Украины патрулируют Азовское море в районе Мариуполя
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Военный эксперт об усилении ВСУ в Азовском море: нагнетают на пустом месте
На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота ВМФ РФ заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена