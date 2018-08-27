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Американист о шансах вдовы Маккейна занять место в сенате: не тот случай

(обновлено: 12:18 27.08.2018)
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© AFP 2018 / Paul J. RichardsРеспубликанец Джон Маккейн обнимает свою жену Синди после своих вторых президентских дебатов с демократом Бараком Обамой в Университете Бельмонта в Нэшвилле, ТеннессиРеспубликанец Джон Маккейн обнимает свою жену Синди после своих вторых президентских дебатов с демократом Бараком Обамой в Университете Бельмонта в Нэшвилле, Теннесси
© AFP 2018 / Paul J. Richards
Вдова Джона Маккейна, Синди Маккейн, может занять его кресло в сенате США, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак рассказал о существующей практике передачи мест в сенате.

Вдова скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, может занять его пост в сенате США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo / Andrew Harnik
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Как отмечает издание, после смерти политика его место в сенате должен занять человек, которого выберет губернатор штата Аризона Даг Дьюси, так как именно этот штат представлял скончавшийся Джон Маккейн. Губернатор сообщил, что не будет обсуждать кандидатуру на замену Маккейну, пока не пройдут прощальные мероприятия, и сенатор не будет похоронен. Тем не менее, газета называет возможных преемников Маккейна, среди которых и супруга умершего сенатора. В список также включены экс-сенатор от Аризоны Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей от штата – Джон Шадегг и Мэтт Салмон, сообщают источники.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого в 2017 году диагностировали рак мозга, умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Похороны политика состоятся 2 сентября.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак оценил шансы Синди Маккейн занять пост покойного мужа в сенате.

"Да, есть практика, когда место в сенате можно оставить кому-то, даже есть такое выражение "греть место". Так было в семье Кеннеди, когда Джон ушел в президенты, знакомый его семьи "грел место" ради младшего Кеннеди, Эдварда, поскольку ему к тому времени не исполнилось необходимого количества лет. Через два года Эдвард Кеннеди занял место сенатора и пребывал на этом месте почти пятьдесят лет. Так что, в принципе, такая практика возможна. Но вдова Маккейна, думаю, это не тот случай. Мне кажется, что это не более чем вброс. Маккейн не ушел внезапно, поэтому, думаю, действительно существуют кандидатуры (на его место – ред.), но вряд ли таковой является его жена", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Андреев
Сколько можно упоминать маниакального русофоба, который свои юношеские комплексы пронес в виде флага через всю свою жизнь.
12:36
27.08.2018
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