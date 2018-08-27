Депутат ГД: страны НАТО нагнетают обстановку у границ России

Британия подняла истребители над Черным морем из-за российских самолетов, сообщили в королевских ВВС. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik объяснил, зачем это нужно Лондону и его союзникам.

Британские истребители Eurofighter Typhoon утром в воскресенье, 26 августа, сопроводили два российских самолета над акваторией Черного моря, передает пресс-служба королевских ВВС.

Как говорится в сообщении, "Тайфуны" взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного Бе-12 и военно-транспортного Ан-26 ВКС России.

"В третий раз за неделю истребители королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу", – отмечает пресс-служба.

По словам одного из пилотов ВВС Британии, оба российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. Как заявил военный, сближение было выполнено "безопасно и профессионально обеими сторонами".

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия британских военных.

"Наши самолеты, в том числе военного назначения, проводят полеты в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства. И данный полет также не был исключением. Великобритания отмечает, что наши полеты якобы носили провокационный характер, что не соответствует действительности. На мой взгляд, задача данного заявления – в очередной раз показать Россию как "врага с агрессивными планами", что абсолютно не соответствует действительности. То, что страны блока НАТО разместили свои базы вблизи наших границ, при этом бряцают оружием и тем самым нагнетают напряженность, – это, прежде всего, носит провокационный характер. Мы не намерены отступать от норм международного права, так же, как не намерены отступать от отстаивания национальных интересов нашего государства и наших союзников", – сказал Юрий Швыткин.