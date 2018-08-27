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Политолог: против новых санкций США у России есть четыре "оружия"

(обновлено: 11:05 27.08.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Новые санкции США против России вступили в силу. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы действуют цинично, исключительно в свою пользу.

Санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери вступили в силу 27 августа в 00:00 по вашингтонскому времени (7.00 мск).

Описание санкций в соответствующем распоряжении госдепартамента США было размещено в пятницу, 24 августа, в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных. 

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
"Несуразный поток инициатив". Эксперт о новых антироссийских санкциях США
"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права… против собственных граждан", – говорится в извещении госдепартамента.

Новый пакет ограничений предусматривает прекращение любой американской помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях. Всем американским учреждениям также запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал новые меры.

"Значительная часть санкций связана не только с желанием ущемить Россию, но и показать собственным избирателям, мол, они сильные и эту "страшную" Россию поставят на колени. Они сами раздули антироссийские настроения, а теперь вынуждены с ними существовать. Во многом санкции – это внутриполитическая игра с внешнеполитическим антуражем. США прекращают все, что может быть выгодно России, и оставляют то, что выгодно США. Они действуют цинично, исключительно в свою пользу. Но у России, помимо неба, титана и ракет, есть и четвертое "оружие", к которому американцы нас активно подталкивают. Это валюта, экспорт за рубли. Для США это самое страшное: переход на расчет в национальных валютах означает, что спрос на доллар упадет. А долларов этих в мире слишком много. И это ударит по американской финансовой системе, думаю, сильнее, чем санкции по России", – сказал Дмитрий Журавлев. 

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Политолог: Белый дом не может согласовать свои действия по санкциям
Второй пакет санкций США могут ввести через 90 дней. Он включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявил, что готов отказаться от второго пакета, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

По словам Дмитрия Журавлева, американцы уверены, что их право – превыше всего.

"Я не могу себе представить никакого доказательства того, что ты чего-то не делал. От действия остаются следы, а от бездействия ничего не остается. Сейчас говорят: пустите нас на свои химические заводы. Но напоминаю, что Россия ликвидировала свои запасы химического оружия и не производит его. Поэтому при всем желании мы не можем их туда пустить, потому что некуда. Поэтому нам очень сложно доказать то, чего не было. Американцы уверены, что их национальное право – превыше всего. Не первый раз они действуют по принципу "мы так думаем, значит, мы правы". Это дошло уже до фантастических масштабов, но для американской политики это традиция однополярного мира", – отметил Дмитрий Журавлев.

Президент России Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики, и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме. 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Крошка Боб
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вот 4 оружия, страшных оружия
Ну можно бонусом 5е, это повысить 2ндфл с 13 до 30, как в европе, они же любят оперировать этим сравнением, что бензин в европе дорогой, и у нас так же, энергия дорогая, и нам так надо(сказал Чубайс как-то)
11:29
27.08.2018
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