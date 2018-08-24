РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист о возрождении второго флота: тактика США обречена на провал

(обновлено: 20:40 24.08.2018)
013171
© РИА Новости / ВМС СШАПерейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry TrumanАмериканский авианосец USS Harry Truman
© РИА Новости / ВМС США
Перейти в фотобанк
США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем могло быть связано данное решение.

В США возродили второй флот Военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт: подготовка США к битве с Россией в Атлантике – "легенда прикрытия"

"Мы должны сохранить наши конкурентные преимущества и доминирование на море", – заявил командующий Военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).

При этом он отметил, что действовать второму флоту придется в условиях "возрождающейся России" вместо СССР.

Изначально второй флот США создали в 1950 году, он играл важную роль в противостоянии Москве в годы холодной войны. В 2011-м при президенте Бараке Обаме его расформировали.

Эсминец ВМС США USS Carney
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Американцы в Черном море: "дружба", переходящая в морскую болезнь

В мае командование Военно-морских сил заявило о воссоздании второго флота. Основной зоной деятельности соединения станут восточное побережье США и Северная Атлантика, главной задачей названо противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что США "очень нервно" относятся к любым странам, которые начинают конкурировать с ними на море.

"Я думаю, для США – это (флот – ред.) очень критичная сфера деятельности. Потому что все их могущество и лидерство отчасти основано на их мощи в океане, то есть Соединенные Штаты воспринимают себя в качестве морской сверхдержавой. И поэтому они всегда очень нервно относятся к конкуренции. Любая держава, которая бросает американцам вызов на море, очень критично ими воспринимается. По крайней мере, до прихода (Дональда) Трампа они считали, что главным приоритетом для США должна быть следующая пропорция: где-то 60% всего ВМФ должны быть сконцентрированы в Тихом океане и 40%, следовательно, в Атлантике. Но в условиях того, что сейчас США начинают противоборство и с Китаем, и с Россией, понятно, что они будут пытаться контролировать и усиливать свое военное присутствие во всех точках планеты", – сказал Константин Блохин.

Однако, по его мнению, США выбрали ошибочную тактику.

"Но я думаю, что такая тактика глубоко ошибочна с точки зрения военного искусства и обречена на провал. Потому что вести войну со всеми и на всех фронтах – это грубая ошибка. Обычно концентрируются на какой-то одной проблеме и объединяются в коалицию. А здесь Вашингтон пытается вести войну на два фронта, и, по сути, распыляет свои возможности. И США в попытке сдержать и Китай, и Россию могут просто надорваться, их экономика может просто не выдержать", – заключил Константин Блохин.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена