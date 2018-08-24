Американист о возрождении второго флота: тактика США обречена на провал

США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем могло быть связано данное решение.

В США возродили второй флот Военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.

"Мы должны сохранить наши конкурентные преимущества и доминирование на море", – заявил командующий Военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).

При этом он отметил, что действовать второму флоту придется в условиях "возрождающейся России" вместо СССР.

Изначально второй флот США создали в 1950 году, он играл важную роль в противостоянии Москве в годы холодной войны. В 2011-м при президенте Бараке Обаме его расформировали.

В мае командование Военно-морских сил заявило о воссоздании второго флота. Основной зоной деятельности соединения станут восточное побережье США и Северная Атлантика, главной задачей названо противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что США "очень нервно" относятся к любым странам, которые начинают конкурировать с ними на море.

"Я думаю, для США – это (флот – ред.) очень критичная сфера деятельности. Потому что все их могущество и лидерство отчасти основано на их мощи в океане, то есть Соединенные Штаты воспринимают себя в качестве морской сверхдержавой. И поэтому они всегда очень нервно относятся к конкуренции. Любая держава, которая бросает американцам вызов на море, очень критично ими воспринимается. По крайней мере, до прихода (Дональда) Трампа они считали, что главным приоритетом для США должна быть следующая пропорция: где-то 60% всего ВМФ должны быть сконцентрированы в Тихом океане и 40%, следовательно, в Атлантике. Но в условиях того, что сейчас США начинают противоборство и с Китаем, и с Россией, понятно, что они будут пытаться контролировать и усиливать свое военное присутствие во всех точках планеты", – сказал Константин Блохин.

Однако, по его мнению, США выбрали ошибочную тактику.

"Но я думаю, что такая тактика глубоко ошибочна с точки зрения военного искусства и обречена на провал. Потому что вести войну со всеми и на всех фронтах – это грубая ошибка. Обычно концентрируются на какой-то одной проблеме и объединяются в коалицию. А здесь Вашингтон пытается вести войну на два фронта, и, по сути, распыляет свои возможности. И США в попытке сдержать и Китай, и Россию могут просто надорваться, их экономика может просто не выдержать", – заключил Константин Блохин.