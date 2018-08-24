"Несуразный поток инициатив". Эксперт о новых антироссийских санкциях США

США опубликовали первый пакет новых антироссийских санкций, которые вступят в силу 27 августа. Член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в эфире радио Sputnik обратил внимание на поспешность и поверхность оценок американских законодателей.

Анонсированные США новые санкции запретят американские кредиты России, экспорт оружия и продукции двойного назначения. Об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре – официальном печатном органе правительства США.

Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидаются в понедельник, 27 августа.

Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Допускаются и другие исключения.

России также откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения.

Основанием для введения нового пакета санкций стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права <…> против собственных граждан", – говорится в документе.

Второй, более жесткий пакет санкций США могут ввести в ноябре. Предполагается, что запрет затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация вокруг новых антироссийских санкции лишь показывает непрофессионализм и несогласованность американских законодателей.

"Мы в последние несколько лет наблюдаем ярко выраженное снижение уровня и качества законодательной работы на Капитолийском холме. Я помню, как в конце 80-х – начале 90-х годов американские законы и законопроекты брали в качестве примера, образца юридической техники, отработанности и согласованности. А то, что мы видим сейчас – мы сталкиваемся с таким непроработанным, а зачастую эмоциональным либо спекулятивным подходом, что остается только удивляться. А отсюда вся эта иногда даже поверхностность, недостоверность, поспешность и смехотворность оценок. И это не может не сказываться в целом на уровне и качестве законотворческой работы. Единственная надежда, что в структуре государственных органов США – в Госдепе, в министерстве финансов, в том же ФБР – все же имеются реальные профессионалы, которые в состоянии хотя бы как-то приостановить этот несуразный поток, который нередко льется в качестве инициатив американских законодателей", – сказал Владимир Ворожцов.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.