Политолог: в России люди мирные, но "шуток" "Правого сектора"* не принимают

СКР заподозрил "Правый сектор"* в подготовке убийства 50 россиян. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение, что из экстремистской организации "Правый сектор"* рискует перейти в разряд организации террористической.

Радикальная группировка "Правый сектор"* хочет убить 50 российских чиновников и силовиков, сообщили в Следственном комитете. Там уточнили, что речь идет о россиянах, которые участвовали в расследовании дела украинца Александра Костенко. В мае 2015 года Киевский суд Симферополя приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в украинской столице, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия.

"По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко участники подразделения <…> Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица <…> во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц 10 мая 2018 года в Киеве составили "приговор центрального национального суда "Правого сектора"*", – уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, эти люди фактически поручили всем членам "Правого сектора"* совершить в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства 50 российских чиновников и силовиков.

СК квалифицировал это как приготовление к убийствам, а также посягательство на жизнь государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал ситуацию.

"Такое поведение "Правого сектора"* не удивляет – недаром он запрещен в России. Думаю, что после того, как они составили "приговор", они сильно рискуют. Потому что российские чиновники – люди, конечно, мирные, но таких "шуток" не принимают. Россия имеет все возможности защитить своих граждан от этого пресловутого "Правого сектора"*", – сказал Владимир Жарихин.

По его словам, в случае реальных действий эта экстремистская организация рискует перейти в разряд террористической со всеми вытекающими последствиями.

Политолог объяснил также, почему в данном случае безмолвствует Европа.

"Значительная часть европейской политической элиты считает: все, что делается во вред России, делается во благо Европы. Поэтому традиционно не замечает такого рода действия", – считает Владимир Жарихин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.