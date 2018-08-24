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Олейник: Порошенко надо думать не о втором сроке, а о пожизненном

(обновлено: 16:37 24.08.2018)
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© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Петр Порошенко назвал главную задачу нынешнего поколения на Украине, призвав разорвать все связи с Россией. В эфире радио Sputnik его заявления прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что задачей нынешнего поколения является окончательный и необратимый разрыв всех связей с "Российской империей и СССР".

"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину – большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – главная задача нашего поколения. Это – задача общества и выбранной им власти", – заявил Порошенко, выступая на параде по случаю Дня независимости. 

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Международном ветеранском и волонтерском форуме. 22 августа 2018
© Фото : Администрация Президента Украины / Микола Лазаренко
Мнение: судьба Порошенко вне власти крайне туманна, но однозначно печальна
Украинский лидер отметил, что страна должна опираться на собственные силы, а восстановление территориальной целостности Украины в интересах всей Европы.

"На континенте все понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", – заявил Порошенко.

Президент Украины открыл военный парад в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов", сообщает телеканал "112 Украина"

Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*. Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал заявления украинского лидера.              

"Порошенко заявил о том, что необходимо разорвать все связи с Россией, которые существуют в Украине. Видимо, он готов продать свой бизнес в Липецке и другие бизнесы в России, которые приносили ему большие прибыли. После этой речи могло бы прозвучать, что его сын разводится со своей женой, гражданкой России. Вот это было бы по-крупному. Но его речь – от лукавого. Порошенко на этой риторике выстраивает свою предвыборную кампанию: он, мол, единственный, кто может разорвать все, что связано с РФ, и интегрировать Украину в ЕС и НАТО. Но поскольку нас туда не пускают, он придумал торговать мечтой. Он сказал, что мы отказываемся от своего прошлого, а "Марш украинских националистов" он считает главным маршем украинской армии. Но тогда не надо было выводить на парад советскую технику – это было бы последовательно, ведь ее не УПА* создавала, а создавали советские ученые. Он думает, что украинский народ эти его инициативы с радостью примет. Не то время! Порошенко пусть думает не о втором сроке, а о пожизненном. Такое мнение украинского народа", – сказал Владимир Олейник. 

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед личным составом ВСУ на военном аэродроме в Чугуево Харьковской области
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"Веселый человек". Депутат из Крыма об обещании Порошенко усилить армию
На территории России запрещено боевое крыло ОУН* – "Украинская повстанческая армия*" (УПА*). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

*Организация запрещена в России

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