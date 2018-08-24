Олейник: Порошенко надо думать не о втором сроке, а о пожизненном

Президент Украины Петр Порошенко назвал главную задачу нынешнего поколения на Украине, призвав разорвать все связи с Россией. В эфире радио Sputnik его заявления прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что задачей нынешнего поколения является окончательный и необратимый разрыв всех связей с "Российской империей и СССР".

"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину – большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – главная задача нашего поколения. Это – задача общества и выбранной им власти", – заявил Порошенко, выступая на параде по случаю Дня независимости.

Украинский лидер отметил, что страна должна опираться на собственные силы, а восстановление территориальной целостности Украины в интересах всей Европы.

"На континенте все понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", – заявил Порошенко.

Президент Украины открыл военный парад в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов", сообщает телеканал "112 Украина".

Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*. Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал заявления украинского лидера.

"Порошенко заявил о том, что необходимо разорвать все связи с Россией, которые существуют в Украине. Видимо, он готов продать свой бизнес в Липецке и другие бизнесы в России, которые приносили ему большие прибыли. После этой речи могло бы прозвучать, что его сын разводится со своей женой, гражданкой России. Вот это было бы по-крупному. Но его речь – от лукавого. Порошенко на этой риторике выстраивает свою предвыборную кампанию: он, мол, единственный, кто может разорвать все, что связано с РФ, и интегрировать Украину в ЕС и НАТО. Но поскольку нас туда не пускают, он придумал торговать мечтой. Он сказал, что мы отказываемся от своего прошлого, а "Марш украинских националистов" он считает главным маршем украинской армии. Но тогда не надо было выводить на парад советскую технику – это было бы последовательно, ведь ее не УПА* создавала, а создавали советские ученые. Он думает, что украинский народ эти его инициативы с радостью примет. Не то время! Порошенко пусть думает не о втором сроке, а о пожизненном. Такое мнение украинского народа", – сказал Владимир Олейник.

На территории России запрещено боевое крыло ОУН* – "Украинская повстанческая армия*" (УПА*). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

*Организация запрещена в России