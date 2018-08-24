Мнение: украинцы как этнос могут исчезнуть уже лет через 50

Украинский телеканал предрек стране вымирание через 200 лет. Комментируя этот прогноз в эфире радио Sputnik, политолог Антон Бредихин высказал мнение, что вымирание нации может произойти в гораздо меньшие сроки.

Через 200 лет украинцы могут вымереть как нация, а будущее Украины довольно призрачно, говорится в сюжете новостной программы ТСН на телеканале "1+1".

Около четверти века назад число украинцев составляло 52 млн человек, и с того времени население страны непрерывно сокращается, говорится в посвященном этой теме спецпроекте. Отмечается, что в 2000 году на Украине жили 49 млн человек, в 2010-м – уже около 46 млн, а на данный момент, по официальным данным, население Украины составляет 42 млн человек.

Телеканал отмечает, что какие-либо перспективы роста населения остаются туманными, при этом становятся очевидными прогнозы международных организаций о том, какими темпами будут вымирать украинцы. Так, по данным социологов, быстрее всего сокращается население Черниговской области и через 50 лет там уже никого не останется.

В 2018 году Украина вошла в пятерку стран с самым большим сокращением населения, указывается в сюжете. До 2050 года население в стране сократится до 36,4 млн человек, а еще через полвека останется уже 28,2 млн человек. И становится понятно, что будет через 200 лет – украинцы просто исчезнут как нация.

Авторы спецпроекта указывают, что рецепт спасения нации и прост, и сложен одновременно: власти страны должны честно стремиться к улучшению дел в стране. А пока, по мнению журналистов, каждая власть на Украине думает лишь о выборах. Такими темпами через 40 электоральных циклов на Украине просто не останется ни одного избирателя, заключают авторы спецпроекта.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин высказал мнение, что вымирание нации может произойти в гораздо меньшие сроки.

"Мы видим на Украине тенденцию на активную трудовую миграцию, кроме того, темпы деторождения на Украине уменьшаются. И, как следствие, сегодня традиционная украинская семья имеет одного, редко двух детей. Растет число разводов, число неблагополучных семей – вместе со снижением социального уровня населения, уровня доходов семей. И если политика, проводимая современными украинскими властями, не изменится и будет продолжена, то, думаю, не через 200 лет, а уже через 50 можно будет говорить о том, что украинцев как этноса может и не остаться. То есть большая их часть не то чтобы вымрет, а будет интегрирована в более крупные этнические сообщества. Для украинцев, например, выгодно быть венграми, румынами или поляками, чтобы получить заветное гражданство ЕС. Поэтому большинство будет искать у себя европейские корни (хоть по прабабушке) и отказываться от своей украинской идентичности. Так что сценарий "вымирания" страны реалистичен, только для этого потребуются более короткие сроки", – сказал Антон Бредихин.