Мама победителя "классического Евровидения": музыка – это главное для нас

Российский пианист Иван Бессонов победил в "классическом Евровидении" – конкурсе молодых музыкантов. Мама победителя, виолончелистка Мария Бесснова рассказала в эфире радио Sputnik о своих эмоциях после победы сына и о том, что вдохновляло его на победу.

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, также известного как "классическое Евровидение". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ВГТРК.

В конкурсе, проходившем в столице Шотландии Эдинбурге, участвовали музыканты из 18 стран, шестеро вышли в финал. Сильнейшим оказался 16-летний россиянин, исполнивший Первый концерт Чайковского.

Бессонов представлял Россию как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом "Россия 1".

"Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом "Россия 1" на международном конкурсе Евровидение: в 2006 году победителями детского Евровидения стали сестры Толмачевы, а в 2008 году Евровидение взял Дима Билан", – отметили в пресс-службе холдинга.

В эфире радио Sputnik виолончелистка, мама победителя "классического Евровидения-2018" Мария Бессонова выразила благодарность всем, кто поддерживал Ивана Бессонова и помог в подготовке к конкурсу.

"Хочу, прежде всего, сказать огромное спасибо всем, кто сопереживал, кто болел за Ваню, всем его друзьям, тем, кто его готовил непосредственно к этому конкурсу – это его учительница Полина Короткова и, конечно же, папа нашего семейства Алексей Григорьев. Папа – это наш самый главный человек, без которого ничего бы не получилось. Потому что надо следить за дисциплиной, за режимом занятий, тем более, когда в семье – три мальчика. А три мальчика – это уже банда. Спасибо вообще Москве, в которой мы живем уже два года, она постоянно дарит нам новые возможности, площадки для выступлений, новые знакомства. Это все воодушевляет, вдохновляет на новые подвиги", – сказала Мария Бессонова.

По ее словам, победа в конкурсе – лишь очередной этап в жизни ее сына, но вместе с тем это событие, конечно же, воспринимается как праздник.

"Музыка – это главное для нас. "Евровидение" – это всего лишь некий этап ваниной жизни. Это как праздник. Лично у меня такое ощущение, что сейчас у Вани день рождения, и все его поздравляют. Но завтра он приедет, будет дома, и все начнется сначала: мы будем заниматься. И моя обязанность как мамы устроить ему такой режим дня, чтобы ему было комфортно", – отметила Мария Бессонова.