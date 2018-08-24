Мнение: на Украине "Правый сектор"* – часть государственной машины насилия

СКР возбудил уголовное дело против участников украинского "Правого сектора"*, подозреваемых в подготовке убийства 50 россиян. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что только на Западе по-прежнему не хотят замечать проявлений нацизма на Украине.

Радикальная группировка "Правый сектор"* хочет убить 50 российских чиновников и силовиков, сообщили в Следственном комитете.

Там уточнили, что речь идет о россиянах, которые участвовали в расследовании дела украинца Александра Костенко. В мае 2015 года Киевский суд Симферополя приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в украинской столице, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия.

"По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко участники подразделения <…> Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица <…> во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц 10 мая 2018 года в Киеве составили "приговор центрального национального суда "Правого сектора"*",– уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, эти люди фактически поручили всем членам "Правого сектора"* совершить в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства 50 российских чиновников и силовиков.

СК квалифицировал это как приготовление к убийствам, а также посягательство на жизнь государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время ведомство заочно предъявит обвинение. Не исключено, что фигурантов объявят в международный розыск.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что только на Западе по-прежнему не хотят замечать проявлений нацизма на Украине.

"Дело в том, что со стороны Европы и Америки, за редким исключением в лице правозащитных организаций, в отношении украинского нацизма существует избирательная слепота. Пока Украина используется в качестве политического инструмента давления на Россию, тот самый нацизм, который там существует, активно развивается и является основой украинской государственной идеологии, на Западе принято не замечать. И лишь редко в западную прессу попадают материалы о том, что он там все-таки есть. Тогда это воспринимается с шоком – как какое-то открытие. Тем не менее, вооруженные формирования, часто сросшиеся с силовыми структурами Украины, такие как "Правый сектор"* и ряд других, являются частью государственной машины насилия. В том числе они планируют убийства граждан России, совершают убийства граждан Украины – тех, кто им не угоден по идеологическим мотивам или мотивам ненависти. Поэтому в существовании списка из 50 российских чиновников, приговоренных к смерти "Правым сектором"*, нет ничего удивительного. На Украине это внутренний инструмент в реализации политики – так, как ее понимают "господа" нацисты", – сказал Александр Асафов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.