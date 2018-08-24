"Абсолютно гадкая картина". Евродепутат о "свободе прессы" на Украине

Ровно 100 дней прошло с момента ареста на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Депутат Европарламента Андрей Мамыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию со свободой слова в стране.

В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней с тех пор, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство.

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин в эфире радио Sputnik напомнил, что арест Вышинского – далеко не первый случай преследования журналистов на Украине.

"Ситуация со свободой слова на Украине, мягко говоря, плохая. И это связано не только с последними арестами, эту тенденцию можно наблюдать последние несколько лет. Взять хотя бы случай с блогером Русланом Коцабой. Он родом из Ивана-Франковска, с западной Украины, был огромным сторонником "евромайдана", участвовал во всех движениях за интеграцию Украины в Европейский союз. И только за то, что он написал несколько слов про войну на Донбассе и сказал, что никакая это не "антитеррористическая операция", а братоубийственная гражданская война, и призвал прекратить убивать своих братьев. Вот за эти слова он уже поплатился годом тюремного заключения, и уголовное преследование в его случае еще продолжается", – сказал Андрей Мамыкин.

Арест Кирилла Вышинского, по мнению евродепутата, укладывается в политику, которую проводит Киев в отношении журналистов. А все заявления украинского руководства о свободе слова в стране – это лишь пустые слова, считает Андрей Мамыкин.

"Случай Вышинского – это, к сожалению, очередной штрих к абсолютно гадкой картине, которая диссонирует с заявлениями и премьер-министра (Украины Владимира Гройсмана), и спикера Рады (Андрея Парубия), и президента (Петра) Порошенко: какая у нас, мол, свободная пресса на Украине, как мы наслаждаемся демократическими свободами, в том числе свободой слова. Но на самом деле, на мой взгляд, там господствует тотальная цензура и самоцензура среди журналистов. Нередки даже ситуации, когда журналисты просто влачат жалкое существование, потому что если журналиста не сажают в тюрьму, а даже просто увольняют из какого-то одного СМИ, человек не может найти работу вообще нигде, даже если он профессионал экстра-класса. Так что, декларируемые украинским политическим истеблишментом принципы – это всего лишь пустые слова. И я не вижу политической воли руководства страны к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему", – отметил депутат Европарламента.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского – "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Президент также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, меры Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.