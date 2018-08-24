Сенатор: для США ИГ* – инструмент, который всегда должен быть под рукой

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*. В эфире радио Sputnik сенатор Франц Клинцевич высказал мнение, что Запад создает для террористов условия, помогая им выживать.

Террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии получает оружие от полуофициальных структур, даже связанных со спецслужбами отдельных стран, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГ* – ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран", – сказал Небензя.

Дипломат выразил надежду, что эту проблему удастся обсудить на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.

Как предупредил глава российской дипмиссии, "вполне возможно, что частота террористических вылазок будет возрастать, в первую очередь на идлибском направлении". "Игиловцы* идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет", – рассказал Небензя.

Дипломат также предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять другая террористическая организация – "Аль-Каида"*. По его словам, снижение активности ИГ* позволило вновь поднять голову "Аль-Каиде"*, финансирование которой составляет от 20 до 40 млн долларов в месяц. Он отметил, что группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что западные, прежде всего американские, спецслужбы рассматривают террористические организации как инструмент, который всегда должен быть под рукой.

"Из всего того, что создали американцы, ни "Аль-Каида"*, ни ИГ*, ни Талибан* не исчезли. Они выживают – создаются условия, при которых их организм не затухает. Кроме того, предпринимается попытка спасти террористические организации. Например, "Аль-Каида"*, перестав вести активную военную борьбу, создала свою инфраструктуру – коммерческую, хозяйственную, и реально зарабатывает деньги. Кроме того, их поддерживают средствами, поступающими по каналам спецслужб западных стран. Они спасают ИГ* – вспомним, как американские специалисты перемещали главарей в Афганистан. Сегодня "Аль-Каида"*, не отказавшись от своих террористических намерений, укрепилась как хозяйствующий субъект: имеет торговые представительства, сельскохозяйственные компании, нефтеперерабатывающие предприятия. Все это существует, функционирует с определенного разрешения. Поскольку это инструмент, который всегда должен быть под рукой, заточен и готов к применению. И держат этот инструмент, прежде всего, спецслужбы США. Об этом мы говорим прямо и откровенно", – сказал Франц Клинцевич.

*Террористические организации, запрещенные в России.