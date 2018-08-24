Военный эксперт: в Су-57 наша промышленность вложила самое лучшее

Российский истребитель пятого поколения Су-57 наделят искусственным интеллектом, сообщает источник в авиационной промышленности. Об особенностях самолета в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

"Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", – добавил собеседник агентства.

Источник также сообщил, что на Су-57 отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 поступит в ВКС в 2019 году. На полях форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку двух предсерийных новейших истребителей.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях нового самолета.

"Безо всякой натяжки скажу, что в этот самолет российская авиационно-строительная промышленность вложила все лучшее, чем мы сегодня располагаем, начиная от качества металла и заканчивая системами управления. Сумели даже придумать покрытие для самолета, которое делает его гораздо более незаметным для радаров противника, нежели новейший американский истребитель F-35. Су-57 будет стабильно представлять собой основную боевую машину ВКС, думаю, не меньше полувека. У этой машины великолепное вооружение и очень "зоркие глаза": пилот Су-57 будет видеть противника в воздухе и на земле намного дальше, а если противник будет атаковать сзади, то сама машина подскажет ему об этой угрозе", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что в России успешно идет разработка перспективных беспилотных самолетов шестого поколения.

"Я спросил у (президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия) Слюсаря, правда ли, что эта машина (Су-57) – фактически подход к машине будущего, к самолету шестого поколения (это будут беспилотники, управляемые из командного пункта). Он весьма аккуратно сказал, что работы над таким истребителем идут полным ходом. Я думаю, что мы сможем даже утереть нос американцам, поскольку у нас эти разработки идут гораздо более успешно", – отметил военный эксперт.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.