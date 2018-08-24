Генсек FEJ: доводы Украины по аресту Вышинского совершенно неубедительны

В пятницу исполняется 100 дней с момента ареста на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (FEJ) Рикардо Гутьеррес в эфире радио Sputnik назвал действия украинских властей "несоразмерной акцией".

В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней с тех пор, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится под арестом по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (FEJ) Рикардо Гутьеррес в интервью Sputnik France, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, отметил, что многие международные организации осуждают действия украинских властей в отношении Кирилла Вышинского.

"Сразу после задержания (Вышинского – ред.) 15 мая мы опубликовали коммюнике на специальной (онлайн) платформе Совета Европы для защиты журналистов. И официально осудили это нарушение свободы прессы. К нашему коммюнике о Вышинском присоединились американский Комитет по защите журналистов и "Репортеры без границ". Его случай пользуется широкой поддержкой организаций, борющихся за свободу прессы. Представитель отдела защиты прессы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также осудил этот арест. Мы все продолжаем настаивать на том, что это несоразмерная акция", – сказал Рикардо Гутьеррес.

По его словам, доводы, с помощью которых киевские власти пытаются оправдать арест Вышинского, крайне неубедительны.

"В ответе, опубликованном на той же платформе (Совета Европы – ред.) 12 июля, украинское правительство пытается оправдать арест. Вышинского и его коллег упрекают в том, что они писали о референдуме в Крыму. Но это – работа любого уважающего себя журналиста. Из ответа видно, что работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать. Ответ украинского правительства нам кажется совершенно неубедительным. Для нас этот случай – актуальная повестка дня, официально зарегистрированный случай нарушения прав журналистов. Пока ситуация не решена, страну-нарушительницу осуждает все мировое сообщество. Наша позиция неизменна: Вышинского нужно освободить", – рассказал Рикардо Гутьеррес.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского – "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Президент также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, меры Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.