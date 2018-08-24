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Мнение о встрече Патрушева и Болтона: США работают на внутренних оппонентов

(обновлено: 11:06 24.08.2018)
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с Николаем Патрушевым в Женеве, Швейцария. 23 августа 2018Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с Николаем Патрушевым в Женеве, Швейцария. 23 августа 2018
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не согласовали итоговое заявление после переговоров. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты встречи.

Итоговое заявление после переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве не было подписано из-за позиции Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. 23 августа 2018
CC BY 2.0 / U.S. Mission Photo/Eric Bridiers /
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"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения", – сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", – добавил Патрушев.

При этом он подчеркнул, что во время встречи никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.

"Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", – отметил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, стороны договорились о систематических контактах по линии спецслужб. Помимо этого секретарь Совбеза подчеркнул важность расширения контактов между военными ведомствами.

Флаги России и США
© Fotolia / denisismagilov
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В пресс-службе Совета безопасности России сообщили, что в ходе встречи Патрушев и Болтон обсудили проблему ядерного нераспространения, применительно к ситуации на Корейском полуострове и в Иране, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. На переговорах также была затронута ситуация в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Северную Африку, в особенности Сирию и Афганистан, а также Европу и Украину.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik оценил позицию американской стороны.

"Сотрудничать, конечно, можно и нужно, а то, что Россия не поставит подпись под подобного рода документом, было ясно заранее. На мой взгляд, такое поведение (американской стороны – ред.) демонстрирует желание (президента США Дональда) Трампа оправдаться перед внутриамериканскими оппонентами, постоянно демонстрируя свою неприязнь к России и недружественные акты. Если то, что совершают некоторые американские политики, может задеть Россию или нанести ей существенный ущерб, то подобного рода действия, хотя действительно выглядят по форме недружественными, реального ущерба нам не наносят. То есть фактически такие шаги – это работа на внутренних оппонентов", – полагает Богдан Безпалько.

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