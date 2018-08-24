Будет ли восстание в США в случае импичмента Трампа? Мнение эксперта

Адвокат президента США Рудольф Джулиани предупредил об угрозе восстания в стране в случае импичмента Дональда Трампа. Профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Sky News заявил о возможности восстания в США, если глава Белого дома будет отстранен от должности в результате импичмента.

По словам Джулиани, сместить действующего президента США со своего поста можно только по политическим мотивам, и в таком случае "американский народ устроит восстание".

Ранее Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, то международные рынки обвалятся.

Профессор Дипломатической Академии МИД России Лев Клепацкий считает, что оснований для импичмента сейчас нет.

"Чисто с юридической точки зрения, пока нет повода для импичмента. Есть моральная сторона, но юридических оснований нет. Сейчас главное в повестке – это предстоящие выборы, и до этого вряд ли можно ожидать чего-то подобного. Конечно, если вдруг дойдет до импичмента, недовольство будет сильное, будут, наверное, и демонстрации. Но я не вижу восстания в США на практике. Трамп не так уж сильно укоренился в американской политике. Последствия для США будут заключаться в том, что произойдет сильный раскол в американском обществе. Прежде всего, в политических элитах. Что касается внешнеполитических последствий, то кто-то обрадуется, а кто-то загрустит. В Европе точно обрадуются", — сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Во вторник, 21 августа, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал показания в нью-йоркском суде. По его словам, предвыборный фонд президента по личному указанию миллиардера заплатил его бывшим любовницам — порноактрисе Стеффани Клиффорд и фотомодели Карен Макдугал. Трамп утверждал, что не знает об этих выплатах. Однако затем СМИ опубликовали аудиозапись, из которой следует, что он был в курсе как минимум одной выплаты. Президент обвинил Коэна в нарушении законов и лжи с целью заключить сделку со следствием.

Практически одновременно с этим в суде Александрии (штат Вирджиния) экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в ряде финансовых преступлений. По мнению Трампа, на Манафорта было оказано давление.

