Политолог: депутат Рады сказал о Крыме слова, которые "у всех на уме"

Депутат Верховной рады Иван Винник признал, что жители Крыма хотели воссоединения с Россией. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik отметил, что депутат сказал то, что знают все на Украине, только говорить об этом не принято.

Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства", — признал парламентарий, добавив, что процесс воссоединения обеспечивался "исключительно гуманитарными мероприятиями".

Впрочем, по его мнению, Украина настроена на "мирное урегулирование" конфликта: Россия "должна добровольно оставить украинскую землю, вывести свои вооруженные формирования", а дальше будет решаться вопрос с "компенсациями, которые Россия должна выплачивать Украине".

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявления Винника, отметив, что на Украине многие понимают, что Крым добровольно вернулся в состав России.

"Депутат произнес то, что на самом деле думают все. На Украине нет особых сомнений в том, что Крым в России – навсегда. Все, что существует в нынешней ситуации, это исключительно информационная волна, вызванная внутренними вопросами. То есть все понимают, что крики "вернем, захватим, победим" – на самом деле, это просто слова. Депутат произнес, по сути, то, что у всех на уме, но говорить об этом на Украине не принято. Последствий пока не будет никаких, потому что очевидно, что влияние Винника невелико. Но, пожалуй, это показатель того, что наконец-то хоть кто-то из них (украинских властей – ред.) начал произносить здравые вещи", — сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.