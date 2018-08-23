Политолог оценил итоги переговоров Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. 23 августа 2018

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. 23 августа 2018

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не подписали итоговое заявление после переговоров. Но в целом, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Илья Гращенков, встреча прошла в конструктивном ключе.

Итоговое заявление после переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве не было подписано из-за позиции Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения", – сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", – добавил Патрушев.

При этом он подчеркнул, что во время встречи никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.

"Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", – отметил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, в отношениях с США Россия готова обсуждать любую тему, совместная работа над которой может привести к росту доверия и взаимопонимания между двумя странами.

Также он сообщил, что стороны договорились сделать систематическими контакты по линии спецслужб. Помимо этого секретарь Совбеза подчеркнул важность расширения контактов между военными ведомствами.

В пресс-службе Совета безопасности России сообщили, что в ходе встречи Патрушев и Болтон также обсудили проблему ядерного нераспространения, применительно к ситуации на Корейском полуострове и в Иране, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

На переговорах также была затронута ситуация в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Северную Африку, в особенности Сирию и Афганистан, а также Европу и Украину.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на определенные разногласия, переговоры были продуктивными.

"Встреча Патрушева и Болтона прошла в конструктивном ключе. Единственное, конечно, попытка вписать в совместное заявление фразу о том, что Россия признает "вмешательство" в американские выборы, на мой взгляд, была некоторой провокацией. Потому что очевидно, что такую формулировку наша сторона не подписала бы. Что касается в принципе оговоренных тем, в частности по ядерному сотрудничеству, по сотрудничеству между спецслужбами, безусловно, были конструктивные предложения как с американской стороны, так и с российской. И очень хорошо, что Болтон согласился с Патрушевым по ключевым вопросам борьбы с терроризмом и другими международными угрозами XXI века. Это говорит о том, что Россия не выпадает из международного пространства, продолжает сотрудничать на прежнем уровне, невзирая на голословные обвинения в ее адрес со стороны различных стран. Поэтому, действительно, тон диалога был очень продуктивный, очень конструктивный. И надеемся, что и дальше он будет развиваться в том же ключе", – сказал Илья Гращенков.