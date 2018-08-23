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Политолог: украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего

(обновлено: 20:10 23.08.2018)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке УкраиныТанки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
В ЛНР сообщили, что ВСУ понесли потери при неудачной попытке прорыва. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение о том, с чем, прежде всего, могут быть связаны потери, которые несут в последнее время украинские военные в Донбассе.

Украинские военные понесли потери при неудачной попытке прорыва обороны ЛНР в районе населенного пункта Желобок, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

Украинские военнослужащие с минометом
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
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Он уточнил, что позиции ЛНР атаковали военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Ополченцы открыли ответный огонь. В результате удалось отбросить украинских военных на их прежние позиции.

"Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших", – добавил Марочко.

Ранее силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik рассказала, с чем, по ее мнению, могут быть связаны потери, которые несут украинские военные в Донбассе.

"Я связываю эти потери с тем, что украинская армия – обычные военнослужащие, обычные люди – они вообще потеряли понимание происходящего: зачем они участвуют в боевых действиях, зачем они терпят лишения, страдают, погибают, теряют своих товарищей. То есть человек, находясь в ситуации общей бессмысленности, подвергается депрессии, подвергается посттравматическому стрессовому расстройству. И я лично посоветовала бы этим ребятам просто отправляться по домам и не участвовать в этой совершенно бессмысленной бойне. "ВСУшникам" нечего делать на этой земле. Миссия Киева с точки зрения простых жителей Украины – совершенно бессмысленна. И человек, который пытается совершить какое-то бессмысленное действие, делает его плохо, делает его, как попало, и, возможно, где-то на уровне глубинных слоев психики он, скорее, готов погибнуть, чем убить другого человека непонятно ради чего", – сказала Наталья Макеева.

Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя, и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Пьянство, наркотики и драки". Политолог о быте украинской армии

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сомневаются, что нововведение может изменить ситуацию на юго-востоке Украины, так как в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.

Вопрос урегулирования в регионе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки. По последним данным, жертвами противостояния стали более 10 тысяч человек, почти 25 тысяч пострадали, еще полтора миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

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