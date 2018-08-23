"Будет тяжело". Американист о возможных последствиях импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп предрек обвал рынков в случае своего импичмента. В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Дробницкий отметил, что последствия от процедуры отстранения президента от власти могут быть самые разные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, рынки обвалятся.

"Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами. Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News , отвечая на вопрос ведущей о возможности импичмента по итогам промежуточных выборов.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что последствия от импичмента могут быть самые разные.

"Самые разные могут быть последствия попытки демократов так быстро обратить вспять результаты выборов 2016 года. Многие американские эксперты говорят о том, что возможны и массовые волнения, и чуть ли не микрогражданские войны в Соединенных Штатах. Я напомню, что когда (вице-президент США, представляющий Республиканскую партию) Майк Пенс проводил одно из предвыборных собраний в Огайо, то одна женщина сказала: "Если победит Хиллари Клинтон, то мы начнем гражданскую войну". То есть уже тогда были такого рода настроения в штатах, которые проголосовали за Трампа. Если сейчас произойдет импичмент, то такое и может случиться. А поскольку ожидание таких событий крайне велико, то рынки, конечно, отреагируют крайне негативно. В этом смысле, может быть, Трамп пропускает пару логических шагов в своей цепочке рассуждений, но на самом деле с ним нельзя не согласиться. Будет тяжело. Другое дело, что затея с импичментом, скорее всего, у демократов никак не выгорит", – сказал Дмитрий Дробницкий.