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"Юпитер, ты сердишься…". Эксперт о версиях про судьбу Скрипаля

(обновлено: 15:45 23.08.2018)
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© AFP 2018 / Chris J RatcliffeВход в больницу СолсбериВход в больницу Солсбери
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Родные Сергея Скрипаля подозревают, что его нет в живых. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов высказал мнение, что догадки о судьбе бывшего разведчика возникают неслучайно.

Родные бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подозревают, что его может не быть в живых, рассказала РИА Новости племянница Скрипаля Виктория Скрипаль.

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
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В последний раз дочь Сергея Скрипаля Юлия связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны, в конце июля. Тогда она рассказала, что отец идет на поправку, но у него в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить. Девушка пообещала, что трубку скоро уберут и отец позвонит родным.

С тех пор звонков от Скрипалей не было. По словам Виктории, родные начали подозревать, что Сергея нет в живых или его состояние очень тяжелое.

"Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына. <…> Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", – сказала собеседница агентства.

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
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По ее словам, странным выглядит и то, что в прессе нет фотографий Скрипаля, как это было в ситуации с отравлением в Лондоне подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

"К Литвиненко отца пустили. И в прессе были его фотографии из палаты. Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии. <…> И нас не пускают. Не понимаю, что такого страшного в том, если мы его увидим?", – отметила Виктория Скрипаль.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов высказал мнение, что версии и догадки о судьбе Скрипаля будут только множиться.

"Сейчас всякого рода версии на этот счет будут множиться. Потому что с самого начала подход британских властей к этому вопросу порождал самые разные размышления, и вплоть до настоящего момента к России предъявляются претензии, которые ничем не подтверждаются. Сейчас версия, что со Скрипалем случилось несчастье, и следует вполне объяснимая реакция окружающих. Почему это происходит? Потому что дело с самого начала было сфабриковано. Если бы оно основывалось на реальных фактах и доказательствах, то размышлять на тему, что с ним случилось и где он, не пришлось бы – все эти вопросы сразу бы отпали. В этой связи те санкции, которые вдруг против нас выдвинули, ссылаясь на "дело Скрипалей", напоминают о крылатом выражении: "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав". На нас "сердятся": заваливают санкциями, ведут информационную войну. А на самом деле все делается на пустом месте", – сказал Александр Вавилов. 

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава лаборатории Портон-Даун заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу в Солсбери, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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