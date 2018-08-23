Экономист прокомментировал "ультиматум" Deutsche Bank к России

Deutsche Bank пригрозил правительству России разрывом отношений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Василий Колташов обратил внимание на тот факт, что письмо отправлено лондонским подразделением банка.

Лондонское подразделение Deutsche Bank запросило у правительства России "самую свежую" клиентскую информацию, сообщают "Ведомости".

Банк направил письмо в правительство 27 июня. В документе финансовое учреждение указало, что анализирует предоставляемые правительству услуги и имеющиеся у него документы в рамках процедуры комплаенса – практики Know Your Customer ("Знай своего клиента"). Там пояснили, что информация о клиентах должна обновляться в соответствии с внутренними правилами банка и требованиями регулятора.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", – цитирует газета текст письма.

В обращении также указано, что банк может начать процедуру прекращения отношений, если правительство не свяжется с ним в течение 30 дней. Этот срок истек. По словам неназванных чиновников финансово-экономического блока, ответ направлен не был. При этом и Deutsche Bank больше не присылал извещений на этот счет, утверждают источники газеты.

Какие операции банк проводил или проводит для российского правительства, в письме не указывается.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов обратил внимание на то, что письмо отправлено лондонским отделением банка.

"Примечательно, что инициатором возможного разрыва отношений между Deutsche Bank и российским правительством выступает именно лондонское отделение банка, то есть отделение британское. Это примечательно потому, что отношения между нашими странами по инициативе Великобритании давно и серьезно испорчены, и под большим вопросом вообще какие бы то ни было дальнейшие экономические связи. Возможно, что отделение Deutsche Bank здесь выступает агентом международных финансовых кругов, которые оказывают давление на российское государство. Но странно, что в целом Deutsche Bank занимает такую позицию – в ультимативной форме требует предоставления информации. Сам по себе ультиматум выглядит очень странно и говорит о том, что отнюдь не пройден период сложных отношений с европейским бизнесом, европейскими финансовыми кругами, в том числе Германии, несмотря на все знаки сближения", – сказал Василий Колташов.