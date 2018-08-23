Мнение: судьба Порошенко вне власти крайне туманна, но однозначно печальна

Украинский лидер Петр Порошенко извинился за обещание быстро завершить операцию в Донбассе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинцам вообще сложно вспомнить, какие обещания их президент выполнил.

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед согражданами за обещание закончить военную операцию в Донбассе в считаные часы.

"Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась", – заявил украинский лидер, выступая в Днепре (бывший Днепропетровск) в День государственного флага Украины.

Он добавил, что для него это "серьезный урок аккуратного и серьезного отношения к своим словам и обещаниям".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что украинскому народу вообще сложно вспомнить, какие обещания Порошенко выполнил.

"Если Порошенко начнет извиняться за все невыполненные им обещания, то это растянется на месяц. Сложно припомнить, что из его обещаний выполнено. Сейчас он начинает новую порцию обещаний – перед предстоящими выборами. Потому что понимает: если его не выберут и он будет не у власти, то судьба его крайне туманная, но однозначно – печальная. У него были возможности выполнить свои обещания. И найти оправдания тому, что он не прекратил войну, очень сложно. Вести войну со своим народом – что может быть более печальным и преступным для президента страны? При нем ведется война четыре года, а он пытается найти себе какое-то оправдание", – сказал Александр Дудчак.

Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла операция объединенных сил Украины (ООС). По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя, и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.