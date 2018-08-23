Политолог: развязанная США "пошлинная война" становится знаком 2018 года

Китай намерен обжаловать новые американские пошлины в ВТО. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень отметил, что торговые войны серьезно меняют характер отношений между странами.

Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", – уточняется в сообщении торгового ведомства КНР.

Как отмечается, решения, которые в Вашингтоне приняли, "не считаясь с мнением других", очевидно, являются нарушением принципов ВТО.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия", – говорится в заявлении.

США 23 августа вводят новые пошлины на ряд китайских товаров, их общая стоимость оценивается в 16 млрд долларов. Китай намерен отреагировать на действия американской стороны симметрично. Ранее КНР заявила, что ответные 25-процентные таможенные пошлины вступят в силу через минуту после соответствующего шага Соединенных Штатов.

В эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень высказал мнение, что война пошлин стала отличительной чертой нынешнего года.

"Пошлинная война, по сути, стала знаком 2018 года, отличительной чертой финансово-экономических отношений в мире. Инициаторами этой войны стали США, введя повышенный пошлинный сбор на ввоз в страну стали и алюминия. Все просили их сделать исключение: и страны ЕС, и Китай. Но американцы никому навстречу не пошли. И это положило начало ответным мерам в других странах. Затем США ввели пошлины на другие товары – страны ответили тем же. Все это не только усугубляет напряженность в мире, но и очень серьезно меняет конфигурацию выстраивания финансово-экономических отношений – они поворачиваются в чисто прагматическую плоскость. И вряд ли ВТО, даже если и будет рассматривать этот вопрос, сможет каким-то образом его решить. Не в компетенции ВТО глобально воздействовать на характер отношений между странами. Тем более что это новая тенденция, которая, судя по всему, будет нарастать в связи с тем, что страны все чаще подходят к экономическому общению с позиции своих конкретных унитарных интересов", – сказал Евгений Бень.