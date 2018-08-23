Аналитик: ситуация с Credit Suisse – это не просто заморозка счетов

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт назвал сложившуюся ситуацию очень показательной.

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на общую сумму примерно 5 млрд швейцарских франков (около 5 млрд долларов), передает агентство Reuters, ссылаясь на данные со счетов. Уточняется, что финансовая организация приняла такое решение, чтобы избежать попадания под американские санкции.

Как сообщает агентство, ссылаясь на данные Центробанка, в 2017 году около 6,2 млрд долларов (или 14% финансовых потоков из России за границу) были направлены в Швейцарию – почти втрое больше, чем в США.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт высказал мнение, что ситуация с Credit Suisse – пример того, как американские санкции оказывают давление на европейцев.

"Я считаю, что это – самое серьезное оружие внутри всего пакета санкций. Это не просто заморозка счетов, а давление на третью сторону. Собственный торговый и технологический оборот между Россией и США очень невелик, поэтому, если бы это ограничивалось только американскими компаниями, это было бы как слону дробина, мы бы это не заметили. А вот то, что это фактически заставляет весь мир сворачивать торговые и деловые отношения с Россией, это очень серьезно. В свое время США ввели аналогичные санкции против Сирии. Тогда Deutsche Bank, будучи не американским банком, продолжал вести в Сирии операции. И на американское подразделение банка был наложен самый большой на то время в мире штраф", – сказал Александр Шпунт.

По его мнению, цель этих санкций – не Россия, а экономика Европы.

"В этой ситуации американцы больше всего бьют не по России, а по своим европейским конкурентам. Эти санкции направлены против экономики Европы, которая в значительно большей степени завязана на торговлю с Россией. Из-за выполнения американских санкций она ослабляется. Если сегодня крупнейший банк вынужден терять репутацию – какие из крупных российских компаний будут работать с банком, который арестовывает российские счета? Это же происходит и с другими компаниями. Вспомним про санкции, связанные с "Северным потоком-2". Это же классический пример. Эти санкции введены только потому, что США хотят – и они этого не скрывают – заместить русский газ своим. Совсем недавно Трамп принял решение о снятии запрета на экспорт углеводородов из США, теперь надо искать рынки. Он пытается выбить русских с газового рынка Европы", – считает Александр Шпунт.

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть ограничительных мер накладывается по распоряжению президента, и он имеет право их снять. Однако остальные были применены на основании закона "О противодействии противникам Америки через санкции", принятого конгрессом. К ним относятся санкции в отношении граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США". Отменить эти санкции без согласия законодательного органа невозможно.