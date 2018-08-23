"Веселый человек". Депутат из Крыма об обещании Порошенко усилить армию

Петр Порошенко пообещал сделать украинскую армию сильнейшей в Европе. Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что оптимизм президента Украины ни на чем не основан.

Петр Порошенко в ходе выступления на форуме ветеранов в Киеве заявил, что армия Украины станет сильнейшей в Европе, передает телеканал NewsOne.

По словам Порошенко, у России не получится остановить интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Он отметил, что Украина осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе Вооруженных сил, под натовские стандарты. Потому что, как отметил Порошенко, "двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия".

Украинский лидер добавил, что граждане его страны прекрасно понимают, что сражаются за мир.

По его словам, впереди очень много работы, "и точно легко не будет никому".

"Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", – заключил Порошенко.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин усомнился в словах украинского лидера.

"Порошенко – веселый человек, но оптимизм его ни на чем не основан, потому что экономика Украины – в руинах. А если нет экономики – откуда появится хорошая армия? Можно говорить что угодно, но армия Украины сильной никогда не будет, потому что нет сильной экономики. Понятно, за что воюет Порошенко – за свои капиталы. А народу это зачем? Зачем им воевать за Порошенко, за других олигархов? Идеи нет. Воюют за деньги Порошенко. Но это плохо кончится для всей страны", – сказал Степан Кискин в эфире радио Sputnik.