Эксперт: увеличение закупок золота Россией – это оправданный шаг

Банк России увеличил закупки золота, сообщают СМИ. На что направлены эти действия, в эфире радио Sputnik объяснил главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев.

Центробанк увеличил закупки золота до максимума с начала года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Как отмечает издание, в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Таким образом, общий объем запасов составил 2170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 млрд долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — приводит издание заявление Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence.

Действия Центробанка высоко оценил и партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. По его мнению, США все чаще используют доллар как оружие, поэтому вложения в золото – это наиболее подходящий вариант для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев полагает, что этот шаг Центробанка совершенно оправдан.

"Закупки золота, видимо, происходят в русле дедолларизации экономики и увеличения монетарной, то есть металлической части золотовалютных запасов. Конечно, этот шаг совершенно оправдан, и сам курс на дедолларизацию тоже можно назвать позитивным и правильным, потому что в складывающихся условиях доллар постепенно теряет свои позиции. Сейчас в условиях санкций, вводимых в одностороннем порядке со стороны США, мы должны понимать, что наше владение долларом может быть под повышенным риском. Иногда по поводу металлической части высказываются опасения – в том случае, когда международные конфликты приобретают слишком серьезные очертания, может возникать вопрос с реализацией золота. Но сейчас, поскольку золотые рынки достаточно стабильны, и они присутствуют не только в долларовом измерении, то золотовалютные резервы становятся более стабильными и выступают в качестве одного из первых шагов по отходу от всеобщего использования доллара во всех операциях", — сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

США ввели против России большое количество ограничительных мер под различными предлогами. Часть санкций накладывается по распоряжению американского президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть отменены без согласия конгресса. Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций – контрпродуктивно. В МИД подчеркивали, что Россия считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.

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