Возможно ли "восстание" регионов на Украине? Мнение эксперта

Часть регионов после выборов в следующем году на Украине могут поднять восстание, заявил замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов поделился своим взглядом на ситуацию.

После президентских выборов на Украине в следующем году часть регионов может поднять восстание, заявил в эфире "112 Украина" замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука.

"Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий, это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, не важно, в каком регионе, выскажут свою точку зрения: мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны "нашими друзьями за поребриком"", – пояснил замминистра.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытках дестабилизации внутри страны перед избирательными кампаниями и пообещал их пресекать. По его словам, "враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос".

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в свою очередь, предположил, что власти страны могут начать наступление в Донбассе, чтобы вообще отменить выборы.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik назвал условие, при котором возможно подобное "восстание" регионов.

"В разных регионах Украины совершенно различные настроения. Но даже в проукраинских регионах очень сильна апатия и антипатия к существующей власти. Эта антипатия, ненависть к Порошенко и постмайданному режиму – пожалуй, единственное, что разные части Украины объединяет между собой. Я сейчас не очень склонен верить тому, что на Украине где-то произойдет вооруженное восстание – только если этому восстанию будет оказана помощь извне. А почва к нему, безусловно, готовится. То же Закарпатье – оно без пяти минут Украиной потеряно. Венгрия владела этим регионом тысячу лет, а в составе Украины Закарпатье – с 1945 года. Сравните! Поэтому я скептически отношусь к словам Туки, но в том же Закарпатье вполне может произойти восстание, если Венгрия окажет помощь", – сказал Эдуард Попов.

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