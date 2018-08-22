"Это просто зависть". Эксперт объяснил слова Порошенко про поддержку Путина

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на поддержку украинскими политиками позиции российского лидера Владимира Путина по Донбассу. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поражен числом украинских политиков, которые разделяют мнение российского лидера Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Владимира Путина – ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину", – сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.

Также Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе.

"Ключ от мира (в Донбассе – ред.) находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", – добавил украинский лидер.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik объяснил подобные заявления завистью, которую испытывает украинский лидер к популярности российского президента.

"Порошенко завидует Путину. Это бессильная злоба и зависть. У Порошенко на носу президентские выборы 2019 года, при этом его рейтинг далеко не самый первый, не самый лучший. У него много серьезных конкурентов. Он абсолютно не уверен в том, что выиграет эти выборы. И на этом фоне, конечно, он может только позавидовать тому уровню поддержки, которым обладает российский президент – не только в России, но и даже на Украине. Я уверен, что рейтинг Порошенко на Украине ниже, чем рейтинг Владимира Путина – на Украине. То есть если бы украинские выборы проходили в ближайшее время, и в них принимал бы участие Владимир Путин, то он бы выиграл эти выборы у Петра Порошенко. И это данные украинских социологов, которые основаны на рейтинге доверия к российскому президенту, преимущественно в регионах юга и востока страны", – сказал Олег Бондаренко.

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