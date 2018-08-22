Военный политолог: Россия показала в Сирии, как надо побеждать

Минобороны РФ отчиталось о военной операции в Сирии, видео опубликовано в Youtube-канале министерства. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил огромный вклад российских военных в освобождение республики от террористов.

Министерство обороны России опубликовало видео о промежуточных итогах военной операции в Сирии, сообщила пресс-служба военного ведомства.

На видеоролике, опубликованном в Youtube-канале Минобороны, в цифрах демонстрируются результаты, достигнутые российскими военнослужащими в арабской республике.

Так, согласно данным, за время операции правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале. "В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов", – уточнили в военном ведомстве.

Боевой опыт получили более 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала, а также 91% экипажей армейской и 60% стратегической авиации России.

Россия апробировала в Сирии 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность. Как отмечается, было испытано 68 образцов вооружения в ВКС, 18 – ВМФ, 48 – сухопутных войсках и 97 – в других войсках.

ВМФ совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подлодок. Ежедневно в небе над Сирией работают до 70 российских беспилотников. Они совершили более 25 тысяч вылетов для ведения воздушной разведки, обнаружено около 47,5 тысячи объектов противника.

В результате ударов России по террористам уничтожено 830 главарей бандформирований. Также, по данным Минобороны, в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками.

Кроме того, с начала военной операции России в Сирии более полутора миллионов беженцев вернулись в свои дома. Свыше 2500 населенных пунктов с населением около 11,4 миллиона человек присоединились к процессу примирения.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил неоценимый вклад, который внесли российские военнослужащие в победу над международным терроризмом в САР.

"Следует сказать, что наше Минобороны – единственное, кто информирует в режиме реального времени о событиях первостепенной важности на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Подобного опыта ни у одного министерства обороны нет, да они к этому и не стремятся. Представленный видеоролик свидетельствует о проделанной опасной, сложной, но чрезвычайно важной работе наших военнослужащих. Более 63 тысяч военнослужащих выполнили свой воинский долг на территории Сирии, а главное – получили боевой опыт. Надо сказать, что наш вклад оказался чрезвычайно важным. Смотрите: в начале нашей операции правительственные войска и официальный Дамаск контролировали всего 8% территории, а на сегодняшний день они контролируют более 96% территории. И это, в первую очередь, благодаря помощи, которую оказала Российская Федерация. Кроме того, надо учитывать тот факт, что в Сирии применялись самые современные, модернизированные образцы вооружений и боевой техники", – сказал Андрей Кошкин.

Он отметил, что Россия в Сирии показала всем, как надо побеждать террористов.

"Это все свидетельствует о том, что наша армия на сегодняшний день отвечает самым высоким требованиям к выполнению своих задач. Она в состоянии обеспечить и обороноспособность нашего государства, и в современных локальных вооруженных конфликтах одерживать победу над международным терроризмом. Притом что коалиция во главе с США почти полтора года бомбила террористов и успеха никакого не достигла, "Исламское государство"* только расширялось. И только с появлением там (в Сирии – ред.) российских ВКС расширение ИГ*, наступление террористов было сначала остановлено, а затем был сломлен и "хребет" этой террористической организации. И сегодня сирийское общество возвращается к мирной жизни. Так что Россия показала всем, как надо воевать, как надо побеждать и как, если подходить к этому вопросу вдумчиво, перевести вооруженный конфликт в политическое, мирное русло восстановления Сирии", – заключил военный политолог.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. Правительственная армия при поддержке ВКС продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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