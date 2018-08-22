Аналитик назвал цель расследования "дела о госизмене" в отношении Порошенко

Суд Киева обязал Генпрокуратуру проверить президента Украины Петра Порошенко на причастность к трагедии в Иловайске в 2014 году. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, для чего принимаются подобные решения.

Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру расследовать дело о возможной госизмене президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

По его словам, суд вынес такое решение 14 августа, также Генпрокуратура должна начать расследование в отношении начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего министра обороны Валерия Гелетея, экс-командующего военной операцией в Донбассе Петра Литвина и главного прокурора Анатолия Матиоса.

По данным Куприя, расследование будет вестись по статьям о госизмене, дезертирстве, бездействии военной власти, сокрытии преступлений и другим.

"Виновные должны ответить за военный парад в августе 2014 года, когда необходимая солдатам техника не спасала их жизни, а использовалась для пиара и показухи", – подчеркнул депутат.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что никаких негативных последствий для украинского лидера расследование данного дела не принесет.

"Подобное решение, во-первых, связано с годовщиной "иловайского котла". Для того чтобы лишний раз патриотической аудитории напомнить цену, которую платит народ Украины, по версии украинской пропаганды, за "российское вторжение". А во-вторых, это предвыборная кампания Порошенко, который сейчас, когда до выборов осталось примерно полгода, получит юридические документы от суда, что он, мол, невиновен, и вообще он – замечательный и самый лучший в мире человек. Я даже не удивлюсь, если подобная формулировка действительно будет использоваться в решении. Поэтому это исключительно пиар-акция, которая может использоваться, например, для внутреннего рынка, чтобы рассказать о том, что на Украине демократическое общество, где даже президента проверяют. И, естественно, это может использоваться на внешнем рынке, где будет показано Западу, что Украина борется за звание демократической страны и проводит подобные процессы", – сказал Руслан Осташко.

В августе 2014 года во время боев в Донбассе подразделения силовиков попали в окружение под Иловайском, где понесли серьезные потери. Погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен, а потери армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов). Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий".

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