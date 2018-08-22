Эксперт: Россия сможет достаточно эффективно снижать влияние санкций США

Минпромторг разработал ответ на новые санкции США. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эффект от антироссийских санкций на экспорт продукции двойного назначения будет незначительным.

Российские власти выработали ответные меры для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения, говорится в сообщении Минпромторга.

Так, недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, которого цитирует пресс-служба, эти рынки открыты для России. Кроме того, Минпромторг постарается оказать поддержку предприятиям, попавшим под запрет. В министерстве считают, что подобные ограничения затронут некоторые отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но не критично.

"На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам", – сказал Мантуров.

Министр также отметил, что России и раньше никто не продавал самую современную электронику. Он подчеркнул, что в ведомстве готовились к подобному запрету. По заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space. До 2020 года будет создано еще более двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эффект от американских санкций на экспорт продукции двойного назначения будет незначительным.

"Мы уже четыре года живем в условиях санкций, и наше правительство, министерства выработали ряд ответных мер, поэтому, думаю, эффект от антироссийских санкций все-таки будет незначительным. Пока открыты технологические рынки Юго-Восточной Азии: южнокорейский, китайский, японский, то мы можем в этих областях достаточно эффективно снижать влияние американских санкций. Другое дело, если американцы предпримут санкционные действия против этих компаний, что они уже пытались делать для того, чтобы ослабить возможность нашего сотрудничества. Но, думаю, бизнес есть бизнес, и партнеры из Юго-Восточной Азии не пойдут на резкое свертывание кооперации с Россией. Это касается и рынка вооружений, где мы сумеем сохранить позитивный настрой", – сказал Александр Кубышкин.

Администрация США ранее анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первый пакет американских санкций вступает в силу 22 августа. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

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