Эксперт: Россия пришла в Сирию не "подметать" за США

"И я не думаю, что они хотят застрять там. Я считаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии, и они могут достичь или не достичь успеха в этом", – приводит СМИ слова Болтона.
Журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США в вопросе восстановления Сирии заняли очень удобную позицию.
"Заявление господина Болтона – это логичное продолжение того, о чем ранее сказал американский президент: мол, мы не хотим тратить деньги на поддержание сирийской экономики. Американцы ведь пришли в Сирию, чтобы разрушать, а ломать – не строить. Они заявляют, что борются с "Исламским государством"*, а на большее тратиться не хотят. Так вот, ИГ* побеждено – осталось немного Пальмиры, немного Заевфратья, но в целом "халифат" побежден, его нет. "Столица" – город Ракка – уничтожена. То, что город в руинах и его не восстанавливают – ну, что поделать. Вот позиция американцев. И эта позиция очень удобная. Вроде как и "голуби мира" якобы освободили Ближний Восток от террористов, а вроде как они больше и ни при чем – о каком, мол, восстановлении может идти речь. Кроме того, конечно, зачем восстанавливать Сирию, если главной цели они (США – ред.) не добились – Башар Асад все еще у власти. Мол, зачем помогать своему врагу. Они (американцы – ред.) туда пришли не помогать сирийскому народу", – сказал Аббас Джума.
Он отметил, что все заявления американцев о том, что Россия "завязла" в Сирии, не соответствуют действительности.
"При этом они не мытьем так катаньем пытаются оказать воздействие на Россию – мол, сами платите. Но Россия пришла в Сирию не "подметать" за американцами, а по приглашению официального Дамаска пришла уничтожать террористов. Хотя, конечно, Россия – единственная страна, которая еще и за необходимость политического урегулирования, она устраивает переговоры. Россия – единственная, кто думает, как (сирийский народ будет) жить после всего этого ужаса. Поэтому с чего американцы решили, что мы как-то там увязли, что на нас можно оказывать давление, что у них появился какой-то рычаг? Россия и раньше думала о том, как помочь сирийскому народу – и те территории, которые были освобождены при помощи российских ВКС, в частности, сегодня более или менее восстанавливаются. А американцы пытаются все это блокировать", – заключил эксперт.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.
Россия принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Сирии и возвращении беженцев на родину. Москва также призывает мировое сообщество объединить усилия в этом направлении. 20 августа глава российского МИД Сергей Лавров упрекнул Вашингтон в том, что США участвуют в восстановлении Сирии лишь на территориях под контролем оппозиции, а также препятствуют возвращению беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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