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Эксперт: Россия пришла в Сирию не "подметать" за США

(обновлено: 12:51 22.08.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Россия "завязла" в Сирии, что дает Вашингтону рычаги давления на Москву, заявил советник президента США Джон Болтон. Эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы в данном случае заняли "удобную позицию".

Женщина набирает воду в палаточном лагере для сирийских беженцев в центральном Бекаа в поселении Каб Эльяс. 11 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сарказм или сигнал? США отказываются восстанавливать разрушенную Сирию
Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия "завязла" в Сирии, что дает Вашингтону рычаги давления на Москву. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"И я не думаю, что они хотят застрять там. Я считаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии, и они могут достичь или не достичь успеха в этом", – приводит СМИ слова Болтона.

Журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США в вопросе восстановления Сирии заняли очень удобную позицию.

"Заявление господина Болтона – это логичное продолжение того, о чем ранее сказал американский президент: мол, мы не хотим тратить деньги на поддержание сирийской экономики. Американцы ведь пришли в Сирию, чтобы разрушать, а ломать – не строить. Они заявляют, что борются с "Исламским государством"*, а на большее тратиться не хотят. Так вот, ИГ* побеждено – осталось немного Пальмиры, немного Заевфратья, но в целом "халифат" побежден, его нет. "Столица" – город Ракка – уничтожена. То, что город в руинах и его не восстанавливают – ну, что поделать. Вот позиция американцев. И эта позиция очень удобная. Вроде как и "голуби мира" якобы освободили Ближний Восток от террористов, а вроде как они больше и ни при чем – о каком, мол, восстановлении может идти речь. Кроме того, конечно, зачем восстанавливать Сирию, если главной цели они (США – ред.) не добились – Башар Асад все еще у власти. Мол, зачем помогать своему врагу. Они (американцы – ред.) туда пришли не помогать сирийскому народу", – сказал Аббас Джума.

Он отметил, что все заявления американцев о том, что Россия "завязла" в Сирии, не соответствуют действительности.

"При этом они не мытьем так катаньем пытаются оказать воздействие на Россию – мол, сами платите. Но Россия пришла в Сирию не "подметать" за американцами, а по приглашению официального Дамаска пришла уничтожать террористов. Хотя, конечно, Россия – единственная страна, которая еще и за необходимость политического урегулирования, она устраивает переговоры. Россия – единственная, кто думает, как (сирийский народ будет) жить после всего этого ужаса. Поэтому с чего американцы решили, что мы как-то там увязли, что на нас можно оказывать давление, что у них появился какой-то рычаг? Россия и раньше думала о том, как помочь сирийскому народу – и те территории, которые были освобождены при помощи российских ВКС, в частности, сегодня более или менее восстанавливаются. А американцы пытаются все это блокировать", – заключил эксперт.

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.

Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
© AFP 2018 / RMC/STR Raqqa Media Center (RMC)
Военный эксперт: цель США в Сирии – заставить народ страдать
Число жертв противостояния насчитывает несколько сотен тысяч человек, еще несколько миллионов сирийцев бежали из страны. Национальная экономика лишилась практически всей нефтяной отрасли, а разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП), по данным Всемирного банка, по состоянию на 2017 год составила 226 млрд долларов. По данным СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 млрд долларов, сейчас же этот показатель не превышает 24 млрд. В ООН экономический ущерб за семь лет военных действий оценили в 400 млрд долларов. Разрушены многие памятники архитектуры, разграблены музеи. По оценкам экспертов, на восстановление страны могут уйти десятилетия.

Россия принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Сирии и возвращении беженцев на родину. Москва также призывает мировое сообщество объединить усилия в этом направлении. 20 августа глава российского МИД Сергей Лавров упрекнул Вашингтон в том, что США участвуют в восстановлении Сирии лишь на территориях под контролем оппозиции, а также препятствуют возвращению беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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