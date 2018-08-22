Мнение: удаление Facebook страниц, "связанных с РФ и Ираном", - это символ

Американская компания Facebook удалила в своей социальной сети страницы, "связанные с Россией и Ираном". Для чего эти действия понадобились компании, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Сергей Гребенюк.

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram, объяснив свои действия тем, что с аккаунтов осуществлялись "согласованные недостоверные действия", причем "часть этой деятельности происходить из Ирана, а часть – из России". Отмечается, что "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали похожую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", — заявили в компании.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы", — добавили в Facebook.

При этом там отметили, что новых аккаунтов и страниц, имеющих отношение к России, которые бы были рассчитаны на аудиторию в США, не обнаружено.

В эфире радио Sputnik политолог Сергей Гребенюк прокомментировал эти действия.

"Действия соцсети Facebook укладываются в логику происходящих сейчас процессов. Различные государства и общественность уже некоторое время обвиняют компанию в целом ряде нарушений: это, например, недостаточная борьба с фейковыми и непроверенными новостями, недостаточная борьба против вмешательства в частную жизнь. И, на мой взгляд, такими решительными поступками соцсеть пытается показать, что она исправляется и держит ситуацию под контролем. Насколько удаление этих страниц было обосновано, были ли предпосылки, говорить трудно. Этот жест по большей части – символ. Само по себе "вмешательство России" в историю выборов президента США ничем не подтверждено. Нет никаких прямых доказательств, продвижений в расследовании. Поэтому это пиар-ход компании, которая пытается очистить свое реноме перед западным пользователем", — сказал Сергей Гребенюк.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке через соцсети Дональда Трампа на выборах в США, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.