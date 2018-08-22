Политолог: об объективности "дела Манафорта" говорить нельзя

Присяжные признали Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа, виновным по восьми пунктам обвинения. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik рассказал, что может за этим последовать.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 пунктам обвинения из 18, сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на решение присяжных, зачитанное судьей. Присяжные признали Манафорта виновным в налоговом мошенничестве. Судья объявил недействительными обвинения еще по 10 пунктам, по которым жюри не пришло к соглашению. Приговор по делу будет вынесен позднее.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор, назвав его "позорным".

"Это (расследование в отношении Манафорта – ред.) началось как поиск "сговора с Россией". Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор", — сказал Трамп журналистам в штате Западная Виргиния. Президент подчеркнул, что "россияне никак не были связаны с нашей (избирательной) кампанией".

Слова Дональда Трампа транслировали американские телеканалы.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik прокомментировал решение присяжных.

"Об объективности дела Манафорта, конечно, говорить нельзя, потому что это политическое дело. Все обвинения, которые подтвердило жюри присяжных, – это подготовка оснований для начала процедуры импичмента Дональда Трампа. Выборы в конгресс и расстановка сил там покажут, может ли эта процедура быть запущена. Уже в период предвыборной кампании было понятно, что ни демократы, ни многие республиканцы не согласны с выбором Трампа в качестве президента, и они сделают все, чтобы, как минимум, принизить его авторитет, а максимум – начать процедуру импичмента. Сейчас это становится все более реальным вариантом развития событий", — отметил Максим Жаров.