"США теряют позиции". Политолог о санкционном давлении Вашингтона

США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов. В эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин поделился мнением о том, почему американцы продолжают санкционную политику, причем не только в отношении России.

Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы американского Минфина Сигал Манделькер, именно она ответственна за антироссийские санкции. Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Помимо этого Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию. Под ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по Северной Корее два российских предприятия и шесть судов. Это компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь" – все они ходят под флагом России.

В американском министерстве финансов заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, если "Москва не изменит свое поведение". При этом в ведомстве считают эффект от ограничительных мер заметным.

Ранее американские официальные лица, напротив, признавали, что политику России посредством санкций изменить не удалось.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik рассказал, почему США продолжают санкционную политику.

"Резко усиливается борьба между республиканцами и демократами перед промежуточными выборами. И обвинения России во всем, в чем угодно, воинственное антироссийское настроение используется всеми сторонами в погоне за голосами. Враг обозначен – значит, надо его наказывать. И кто "круче" накажет, тот и сильнее", — сказал Илдус Ярулин.

По его мнению, вводя санкции, США преследуют также свои цели в глобальной конкуренции.

"Идет глобальное переустройство во всем мире. США теряют свои позиции, в то время как многие региональные державы стремятся обозначить себя участниками борьбы за глобальный передел мира. Это и ЕС, и Китай, не потеряла своих позиций Россия, появляются такие игроки как Турция и Иран. Чтобы не дать этим странам стать реальными участниками глобальной схватки за первенство в мире, американцы идут на все. Ущемляются интересы не только России – идет экономическая война с Китаем, нападки на позиции Турции, идет активное давление на участников БРИКС, борьба за Индию, иранские санкции… На войне все средства хороши. Но раз пока горячей войны нет, идет холодная, американцы стараются сделать нам все хуже и хуже", — отметил Илдус Ярулин.

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает.

На промежуточных выборах в США в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов.