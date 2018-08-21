Военный эксперт: в африканских странах смотрят на Россию с интересом

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik назвал подобное сотрудничество положительным моментом.

Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.

Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума "Армия-2018". По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", – сказал российский министр.

В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений и говорит об их долгосрочном характере.

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik назвал такое сотрудничество положительным моментом.

"Африка – это, в определенной степени, будущее человечества. Потому что это развивающийся континент, континент, на котором сосредоточены громадные ресурсы и богатства. И наше возвращение в те регионы, где в советское время мы традиционно имели очень серьезные позиции – это, на мой взгляд, положительный момент. Я думаю, это нормальная политика и вполне нормальная позиция. При этом сейчас мы "приходим" в этот регион как некая новая сила, на которую смотрят с определенным интересом. К тому же стоит отметить, что в данном регионе нет, например, прямого американского присутствия, что позволит нам не бояться где-то столкнуться с их интересами и "наступить" друг другу на ноги", – сказал Владислав Шурыгин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!