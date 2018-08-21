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Политолог: наивно думать, что из США на нас прольется "дождь любви"

(обновлено: 20:13 21.08.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в ВашингтонеЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США внесли в санкционный список ряд российских компаний и граждан. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что Вашингтон уже многие десятилетия ведет себя недружественно по отношению к нашей стране.

США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц, сообщило министерство финансов США.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
"Дилетантский подход". Политолог об американских санкциях

Так, в список киберсанкций пополнили два россиянина и две компании – петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

Под ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь", все они ходят под флагом России.

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018
© AP Photo / Chris O'Meara
Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так

В американском Минфине заявили, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".

Об ограничениях объявили незадолго до выступления в конгрессе ответственной за санкции в Минфине Сигал Манделкер, которая отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik отметил, что санкции США против России существуют и расширяют уже не первый год, и стоит относиться к ним просто как к данности.

"США со времен окончания Второй мировой войны всегда вели себя недружественно по отношению к России. И абсолютная иллюзия предполагать, что они будут действовать по отношению к нам честно или будут учитывать какие-то наши интересы. Все разговоры о том, что нам надо сделать что-то хорошее и тогда на нас прольется "дождь любви" – это совершенная бессмыслица. Мы все это уже проходили в 90-е годы. У нас были вполне хорошие отношения с Америкой, но при этом в то время действовала поправка Джексона-Вэника, которая ограничивала торговлю США с Россией и доступ российских предприятий к американским технологиям. Причем даже когда исчез повод для этой поправки, ее никто не отменял. Поэтому к этому нужно относиться так же, как к тому, что неизбежно наступает зима – мы надеваем шубы, топим дома и т.д. Так же нужно относиться и к Америке – просто защищать свои интересы", – сказал Олег Матвейчев.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"История развивается циклами". Экономист о новых санкциях США

Ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний, связанных с КНДР, предусматриваются законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года. В апреле Вашингтон, в соответствии с этим законом, ввел санкции против семи российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний. Все их активы в США подлежат блокировке, американцам запрещается вести с ними любой бизнес.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Набор юного садиста" – главный инструмент внешней политики США

При этом в американской администрации заявляли, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Кроме того, власти США уже анонсировали и другие антироссийские санкции, на этот раз связанные с "делом Скрипалей". Ожидается, что их первый пакет вступит в силу 22 августа.

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