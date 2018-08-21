Политолог: чудовищные преступления нацистов срока давности не имеют

США депортировали в ФРГ бывшего надзирателя нацистского концлагеря Травники, выходца с Украины, 95-летнего Якова Палия. В эфире радио Sputnik гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что речь идет о восстановлении справедливости.

США депортировали в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США.

"Яков Палий, бывший охранник в концлагере в оккупированной Германией Польше, который после войны проживал в Куинсе, Нью-Йорк, был депортирован сотрудниками иммиграционной и таможенной службы в Германию", – говорится в заявлении.

Яков Палий, выходец с Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957-м, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении. В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше.

Федеральный судья США в 2003 году отозвал гражданство Палия, а годом спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США депортировали 95-летнего Палия из его дома в Нью-Йорке в понедельник, 20 августа.

"Соединенные Штаты никогда не будут прибежищем для тех, кто участвовал в жестокостях, военных преступлениях и нарушениях прав человека", – заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

В опубликованном заявлении Белого дома относительно депортации Палия говорится, что этот вопрос был приоритетным для президента США Дональда Трампа и его администрации.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что в данном случае речь идет о восстановлении справедливости.

"Преступления против человечества срока давности не имеют. И тем странам, которые очень бы хотели воспользоваться теми специфическими знаниями, которыми обладают, к примеру, бывшие нацисты, придется расстаться с ними, хотя и через такое продолжительное количество времени. Дело в том, что преступления, которые были совершены гитлеровской Германией, настолько чудовищны, что поражают воображение даже спустя десятилетия. По понятным причинам сейчас речь идет о восстановлении справедливости. Но полагаю, что достаточное количество беглых нацистов было скрыто американскими спецслужбами и, к сожалению, они ушли от возмездия. Об этом тоже нельзя забывать", – сказал Алексей Мухин.

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