Более 80 иностранных компаний принимают участие в военно-техническом форуме "Армия-2018". В этом году представлено больше разработок для гражданского рынка. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Эксперт: на форуме "Армия-2018" стало больше гражданских разработок Your browser does not support HTML5 audio

С 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" проходит Международный военно-технический форум "Армия-2018". В деловых мероприятиях принимают участие более 80 иностранных компаний. А такие страны, как Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция, представляют полноценные национальные экспозиции. В этом году форум отличается тем, что появилось много разработок для гражданского рынка, рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Отрадно видеть целый ряд разработок в интересах гражданского рынка. Верховным главнокомандующим поставлена предприятиям ВПК задача развивать гражданское применение своих технологий. Например, это касается управления воздушным движением. До недавнего времени наша оборонная промышленность вынуждена была концентрироваться на "военке" и не уделяла должного внимания гражданским технологиям. Государственные структуры вынуждены были покупать гражданские технологии в Испании или во Франции. А сейчас у нас в рамках импортозамещения будет возможность использовать собственные технологии, загружать собственные мощности, платить зарплату своим, а не французским рабочим", – сказал Руслан Пухов.