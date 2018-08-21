Мнение: для США власти Украины – "индейцы времен освоения Америки"

Украина хочет получить от США катера для усиления ВМС в черноморском бассейне. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, поддержит ли Америка украинскую инициативу.

Киев работает над тем, чтобы получить от Вашингтона катера класса Island для усиления возможностей украинских ВМС в черноморском бассейне, заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, в настоящее время эксперты готовят необходимые соглашения. Он также сказал, что Украине необходимо развивать производство собственных катеров для обеспечения порядка в море.

Ранее в командовании украинских ВМС признали, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметили, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что США поддержат любую инициативу Киева, если она способствует отдалению от России.

"Позиция США очень проста и понятна, и ее логика следующая: они делают все, чтобы усилить раскол между Россией и Украиной. При этом они рассматривают конфликт между двумя странами как конфликт внутри одного экономического и культурного пространства. Эта та стратегия, которую они используют со времен освоения Северной Америки, когда они стравливали племена индейцев, потом так же действовали в Океании. Для них это стандартная ситуация, потому что их интересуют земли и ресурсы. А людей, которые там живут, они рассматривают как что-то лишнее. Нынешнее украинское руководство они рассматривают как индейцев, которые готовы начать войну на самоуничтожение. Поэтому, думаю, на все инициативы, связанные с антироссийской деятельностью, будет ответ – они получат катера. Другой вопрос, что украинская власть использует эту риторику, чтобы разворовывать средства. То есть деньги и технику, может, американцы и дадут, а вот будет ли это использовано по назначению – еще не факт", – сказал Семен Уралов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!