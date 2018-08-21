Востоковед прокомментировал презентацию Ираном реактивного истребителя

Иран представил первый реактивный истребитель собственного производства под названием "Косар", сообщает агентство Tasnim.
О презентации нового истребителя на этой неделе ранее заявлял министр обороны Ирана Амир Хатами. Он подчеркнул, что Иран действует в рамках "стратегии активного сдерживания", и напомнил, что Тегеран никогда не нападал на другие страны.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что презентация истребителя – это определенный сигнал Западу.
"Иран уже достаточно давно разрабатывает новые системы вооружения: это и ракетные системы, и системы ПВО. Что касается нового истребителя, то иранская сторона не дает конкретных сведений по его тактико-техническим характеристикам, что понятно. Иран предпочитает пока это держать в секрете. Но то, что этот военный самолет представляет собой новое поколение, это действительно так. И насколько можно судить, иранская промышленность сумела выйти на такой уровень, используя собственные иранские технологии и, возможно, иностранные технологии. То, что об этом объявлено – это, в том числе, и пропагандистский ход – Иран хочет показать, что имеет вооружение и способен защитить себя. Это понятная политика, поскольку давление и угрозы в адрес Ирана раздаются", – сказал Борис Долгов.
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