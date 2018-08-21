Востоковед прокомментировал презентацию Ираном реактивного истребителя

Иран представил первый истребитель собственного производства, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Борис Долгов высказал мнение, что презентация военного самолета – это определенный сигнал Западу.

Иран представил первый реактивный истребитель собственного производства под названием "Косар", сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, истребитель провел первый показательный полет во вторник, 21 августа, на церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности страны. На демонстрации истребителя присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

О презентации нового истребителя на этой неделе ранее заявлял министр обороны Ирана Амир Хатами. Он подчеркнул, что Иран действует в рамках "стратегии активного сдерживания", и напомнил, что Тегеран никогда не нападал на другие страны.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что презентация истребителя – это определенный сигнал Западу.

"Иран уже достаточно давно разрабатывает новые системы вооружения: это и ракетные системы, и системы ПВО. Что касается нового истребителя, то иранская сторона не дает конкретных сведений по его тактико-техническим характеристикам, что понятно. Иран предпочитает пока это держать в секрете. Но то, что этот военный самолет представляет собой новое поколение, это действительно так. И насколько можно судить, иранская промышленность сумела выйти на такой уровень, используя собственные иранские технологии и, возможно, иностранные технологии. То, что об этом объявлено – это, в том числе, и пропагандистский ход – Иран хочет показать, что имеет вооружение и способен защитить себя. Это понятная политика, поскольку давление и угрозы в адрес Ирана раздаются", – сказал Борис Долгов.

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