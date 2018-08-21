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Мнение: набранные Киевом долги чреваты серьезными проблемами для украинцев

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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкАкция протеста шахтеров у здания Верховной рады УкраиныАкция протеста шахтеров у здания Верховной рады Украины
© РИА Новости / Алексей Вовк
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На Украине подсчитали, сколько каждый житель должен международным кредиторам – получилось $1800 на человека. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов высказал мнение, что к подобным последствиям привела совершенно непродуманная политика властей.

Внешний госдолг Украины – по состоянию на июнь 2018 года – 76,3 млрд долларов. Чтобы покрыть эту сумму, каждый украинец должен заплатить 1800 долларов, говорится в совместной статье изданий VOX Ukraine и Liga.net.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Из статьи следует, что внешние заимствования Украины составляют примерно 60% от госдолга и достигают 47,2 млрд долларов. В эту сумму входят 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, а остальное – прямой долг Украины в виде еврооблигаций, которые составляют 17,5 млрд долларов, куда входят 3 млрд долларов российских облигаций, по которым Украина объявила дефолт. Сюда также входят займы у международных организаций – около 16,6 млрд долларов (включая облигации, размещенные под гарантии США).

В статье отмечается, что в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти 10 млрд долларов только валютного долга.

Наиболее вероятный сценарий погашения Украиной своего долга в ближайшие годы будет связан с МВФ. Однако для этого стране придется выполнить обязательства перед организацией – в частности, ввести новую формулу расчета газовых тарифов, улучшить показатели бюджета, чтобы получить транш в размере 1,9 млрд долларов. Затем у властей откроется доступ к миллиарду евро от ЕС и около 800 млн долларов кредитных ресурсов Всемирного банка.

Тем не менее этих денег будет недостаточно, так как на Украине на конец июля было всего 800 млн долларов валютных остатков. Таким образом, Киеву придется перевыпускать еврооблигации и облигации внутреннего государственного займа, но уже по более высоким ставкам. В будущем это приведет к еще большему увеличению госдолга.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Как говорится в статье, у Украины не остается выбора – ей приходится соглашаться на любые условия, чтобы избежать дефолта. Кроме того, отмечается, что постоянные политические и экономические потрясения не способствуют росту привлекательности украинских еврооблигаций, продажа которых может провалиться из-за отсутствия спроса со стороны частных кредиторов.

В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов высказал мнение, что к подобным последствиям привела совершенно непродуманная политика украинских властей.

"Необходимо будет обслуживать этот долг – ничего другого Украине не остается. Понятно, что выплатить подобного рода финансовые обязательства единоразово, конечно, никаких ресурсов на Украине нет и не предвидится. Это и есть результат той политики руководства Украины после событий 2014 года – совершенно непродуманной. Представители украинской власти, по принципу "после нас хоть потоп", за эти четыре года набрали различного рода кредитов, совершенно не задумываясь, как их придется отдавать. В следующем году на Украине выборы. И перед новым президентом встанет главная проблема – где искать деньги хотя бы на обслуживание этого долга. Но мы прекрасно понимаем, что когда-нибудь этому придет конец, потому что постоянно жить в кредит просто невозможно. И вот тогда наступит дефолт государства и очень серьезные социальные последствия для обычных граждан страны", – сказал Денис Денисов.

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