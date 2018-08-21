Академик оценил планы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2"

В России работают над созданием ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления. Академик космонавтики, заслуженный конструктор Вячеслав Родин в эфире радио Sputnik отметил высокую популярность ракет "Рокот".

Центр Хруничева работает над новой легкой ракетой-носителем "Рокот-2", говорится в материалах, распространенных на стенде "Роскосмоса".

"В настоящее время ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию этого носителя ("Рокота" – ред.) – ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления", – сказано в документах.

Сейчас в "Рокоте" используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.

"Рокот" – трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина – 29,15 метра, максимальный диаметр – 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".

Впервые о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте этого года, объяснив это политикой импортозамещения.

Помощник директора Института космических исследований РАН, академик космонавтики, заслуженный конструктор России Вячеслав Родин в эфире радио Sputnik отметил, что ракеты "Рокот" хорошо зарекомендовали себя, и решение об их модернизации очень правильное.

"Эта ракета сделана на базе противоракеты, поэтому получилась вполне экономичной. При этом она имеет большую популярность в Европе, например, для малых спутников. Но ракета "Рокот" – это достаточно старая разработка, сейчас уже и гироскопические приборы в другом массовом и габаритном масштабе, и компьютерная техника другая. Поэтому ее модернизация – это разумная вещь. Конечно, сейчас многие занимаются малоразмерными ракетами, но дело в том, что здесь уже есть готовые ракеты, и самое правильное – их модернизировать. Тем более что это очень удачная разработка, в свое время она сыграла большую роль, например, для достижения паритета", – сказал Вячеслав Родин.

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