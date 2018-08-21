Аналитик: НАТО не справляется с поддержанием порядка в Афганистане

В Кабуле после обстрела президентского дворца прогремел взрыв. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация в Афганистане не только нестабильна, но и постоянно ухудшается.

Взрыв прогремел в одном из районов Кабула, который во вторник подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал Tolo News. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что несколько ракет было выпущено во вторник по столице Афганистана во время выступления президента Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.

Посольство России в Афганистане при ракетном обстреле не пострадало, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Позже силы безопасности Афганистана ликвидировали двух повстанцев, совершивших ракетные удары. По данным телеканала, ракеты были выпущены из района, где расположена одна из крупнейших мечетей Кабула "Идгах". В настоящее время в этом районе продолжаются бои. С воздуха огонь по повстанцам ведет военный вертолет, район оцеплен силами безопасности.

В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что ситуация в Афганистане не только нестабильна, но еще и постоянно ухудшается.

"Показателем являются, например, недавние бои в провинции Газни, в ходе которых в течение нескольких суток боевики удерживали административный центр провинции и захватывали некоторые районные центры, военные и полицейские объекты. Кабул пока не является зоной столь активных боевых действий, но теракты, взрывы происходят там с удручающей периодичностью. Из всего этого можно сделать однозначный вывод: ни национальные власти, ни иностранная коалиция НАТО не справляются с поддержанием порядка в стране", – сказал Никита Мендкович.

По его словам, единственным выходом из ситуации является политическое урегулирование.

"Это переговоры с вооруженной оппозицией с целью создать некую политическую коалицию для борьбы с непримиримыми террористами из так называемого "Исламского государства"*. На текущий момент это является, пожалуй, единственным возможным выходом. Это понимают и в США, судя по факту не столь давних переговоров между США и лидерами "Талибана"* в Дохе", – отметил аналитик.

* Запрещенная в России террористическая организация.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!