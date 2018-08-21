Аналитик: НАТО не справляется с поддержанием порядка в Афганистане

Взрыв прогремел в одном из районов Кабула, который во вторник подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал Tolo News. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что несколько ракет было выпущено во вторник по столице Афганистана во время выступления президента Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.
Позже силы безопасности Афганистана ликвидировали двух повстанцев, совершивших ракетные удары. По данным телеканала, ракеты были выпущены из района, где расположена одна из крупнейших мечетей Кабула "Идгах". В настоящее время в этом районе продолжаются бои. С воздуха огонь по повстанцам ведет военный вертолет, район оцеплен силами безопасности.
В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что ситуация в Афганистане не только нестабильна, но еще и постоянно ухудшается.
"Показателем являются, например, недавние бои в провинции Газни, в ходе которых в течение нескольких суток боевики удерживали административный центр провинции и захватывали некоторые районные центры, военные и полицейские объекты. Кабул пока не является зоной столь активных боевых действий, но теракты, взрывы происходят там с удручающей периодичностью. Из всего этого можно сделать однозначный вывод: ни национальные власти, ни иностранная коалиция НАТО не справляются с поддержанием порядка в стране", – сказал Никита Мендкович.
По его словам, единственным выходом из ситуации является политическое урегулирование.
"Это переговоры с вооруженной оппозицией с целью создать некую политическую коалицию для борьбы с непримиримыми террористами из так называемого "Исламского государства"*. На текущий момент это является, пожалуй, единственным возможным выходом. Это понимают и в США, судя по факту не столь давних переговоров между США и лидерами "Талибана"* в Дохе", – отметил аналитик.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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